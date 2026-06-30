Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Дина убили нелепо, а Старкову бросили на полпути: 5 фэнтези-сериалов, где концовка — сплошная боль

Дина убили нелепо, а Старкову бросили на полпути: 5 фэнтези-сериалов, где концовка — сплошная боль

30 июня 2026 19:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Мерлин», «Тень и кость», «Сверхъестественное»

Зрители хотели достойный финал, а получили… это.

Фэнтези-сериалы умеют заставить нас верить в чудеса — но только до тех пор, пока не приходит финал. И тогда, вместо аплодисментов, зрители остаются с чувством, будто их любимый мир просто выключили на полуслове. Эти пять историй могли закончиться великолепно. Но не сложилось.

«Мерлин» (2008)

Сериал BBC был сказкой, выросшей вместе со зрителем. Юный Мерлин и принц Артур — символы дружбы, преданности и веры в судьбу. Но финал оказался горькой чашей: трагедия, выстроенная без нужного дыхания, и события, спешащие к развязке, словно кто-то выключил свет посреди чарующего заклинания.

Смерть Артура могла быть катарсисом, но вышла спешным рубцом. Даже спустя годы фанаты признаются: боль от этой сцены не прошла.

«Настоящая кровь» (2008)

HBO начинал «Настоящую кровь» как дерзкий вампирский неонуар с жаркой сексуальностью и философией о свободе. Но последние сезоны превратили сериал в пародию на самого себя.

Финал — словно похороны былой страсти: сюжетные линии блекнут, интриги рассыпаются, герои растворяются в штампах. И даже самый преданные фанаты не могут вспомнить, чем всё кончилось — было слишком пресно.

«Тень и кость» (2021)

Netflix обещал построить новую магическую империю, но после второго сезона просто закрыл портал. Финал показал Алинy Старкову с новыми силами и тенью за спиной, но зрители так и не узнали, что будет дальше.

Открытая концовка выглядела не загадкой, а недосказанностью. «Тень и кость» заслуживала не молчания, а мощного апофеоза — хотя бы ради героев, которые только начали светиться.

«Дневники вампира» (2009)

Когда-то сериал стал символом романтического фэнтези 2010-х: кровь, любовь и страдания в Мистик-Фоллс. Но к финалу он растерял ту магию, за которую зрители его полюбили.

Возвращение Елены после ухода Нины Добрев выглядело неловким, а судьба Стефана вызвала бурю споров — слишком поспешно и без эмоциональной отдачи. После восьми сезонов история, заслуживавшая вздоха и аплодисментов, закончилась просто очередной смертью.

«Сверхъестественное» (2005)

Пятнадцать сезонов, тысячи демонов и миллионы фанатов — и финал, который заставил половину из них плакать не от трогательности, а от обиды. Дин умирает… слишком буднично, будто герою, спасшему мир, просто не хватило страницы в сценарии.

Смерть Кастиэля добавила боли и споров, а судьба Сэма вызвала усталую грусть вместо вдохновения. После столь долгого пути фанаты ждали не прощания, а достойной песни. Но Винчестеры ушли не в легенду, а в тишину.

Иногда худшее зло для фэнтези — это не чудовище, а слабый финал. Эти сериалы подарили нам героев, которых мы полюбили, но забыли, что сказка тоже требует достойной точки.

Фото: Кадр из сериала «Мерлин», «Тень и кость», «Сверхъестественное»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Такую пиццу ешь и худеешь, а от обычной не отличить: весь секрет в составе теста — минимум муки, максимум белка Такую пиццу ешь и худеешь, а от обычной не отличить: весь секрет в составе теста — минимум муки, максимум белка Читать дальше 29 июня 2026
Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Читать дальше 19 июня 2026
Дело не только в отказе Робба: почему Уолдер Фрей на самом деле предал Старков и устроил резню на свадьбе — причина глубже Дело не только в отказе Робба: почему Уолдер Фрей на самом деле предал Старков и устроил резню на свадьбе — причина глубже Читать дальше 1 июля 2026
Эти фильмы вы знаете наизусть — но читали ли вы книги, по которым они сняты? Проверьте себя Эти фильмы вы знаете наизусть — но читали ли вы книги, по которым они сняты? Проверьте себя Читать дальше 30 июня 2026
Даже спустя годы эти 3 мини-сериала хочется пересматривать снова и снова: не только хит HBO «Чернобыль» Даже спустя годы эти 3 мини-сериала хочется пересматривать снова и снова: не только хит HBO «Чернобыль» Читать дальше 30 июня 2026
«Извне» закончился, но настала эра «Укрытия»: рассказываем, когда стартует долгожданный третий сезон «Извне» закончился, но настала эра «Укрытия»: рассказываем, когда стартует долгожданный третий сезон Читать дальше 30 июня 2026
В отличие от «Игры престолов» этот сериал HBO идеален от начала до конца: всего 3 сезона — и ни одной лишней серии В отличие от «Игры престолов» этот сериал HBO идеален от начала до конца: всего 3 сезона — и ни одной лишней серии Читать дальше 30 июня 2026
«Доктор Хаус», конечно, хорош, но из-за него вы могли пропустить этот медицинский сериал: рейтинг на IMDb — 8,4 из 10 «Доктор Хаус», конечно, хорош, но из-за него вы могли пропустить этот медицинский сериал: рейтинг на IMDb — 8,4 из 10 Читать дальше 30 июня 2026
Проглотите за выходные, но продолжения не будет: 3 лучших мини-сериала за последние десять лет Проглотите за выходные, но продолжения не будет: 3 лучших мини-сериала за последние десять лет Читать дальше 27 июня 2026
Раз в год я пересматриваю этот сериал и буду делать это до пенсии: и нет, это не «Игра престолов» и не «Во все тяжкие» Раз в год я пересматриваю этот сериал и буду делать это до пенсии: и нет, это не «Игра престолов» и не «Во все тяжкие» Читать дальше 27 июня 2026
Нашла 3 сериала, которые по вайбу похожи на «Извне»: подборка для тех, у кого ломка после финала 4 сезона Нашла 3 сериала, которые по вайбу похожи на «Извне»: подборка для тех, у кого ломка после финала 4 сезона Читать дальше 27 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше