Уже в июле стартует 3 сезон российского сериала «Кордон»: рассказываем, что на сей раз ждет Дымова

Поклонникам сериала «Кордон» стоит приготовиться к непростым эмоциям. Уже в июле выйдет третий сезон, и создатели обещают, что на этот раз главным героям придется бороться не только с преступниками, но и с собственными трагедиями. Особенно тяжелые испытания выпадут на долю Александра Дымова.

После трагедии жизнь Дымова уже не будет прежней

В новом сезоне герой Петра Рыкова пытается справиться с гибелью любимой женщины. Потеря не дает ему покоя, поэтому Дымов буквально одержим поисками человека, виновного в ее смерти.

Однако судьба неожиданно дает ему шанс начать жизнь заново. В его жизни появляется Полина — управляющая местной базой отдыха. Постепенно между героями возникает симпатия, но очень скоро выясняется, что прошлое новой знакомой хранит немало опасных секретов.

Сам Петр Рыков признается, что это станет самым сложным этапом в жизни его персонажа.

«Ему придётся заново искать опору, принимать непростые решения и разбираться не только с внешними угрозами», — рассказал актер.

Тайны прошлого начинают разрушать жизни

Без потрясений не останутся и другие жители Кордонки. Маша после тяжелой аварии теряет память, но, когда воспоминания постепенно возвращаются, она узнает правду, которую долгие годы скрывала баба Шура. Одновременно с этим Погорелов продолжает идти по преступному пути. Желание разбогатеть и отомстить делает его еще опаснее, а противостояние с Дымовым выходит на новый уровень.

Героев ждут самые серьезные испытания

За два сезона зрители успели привыкнуть, что Александр Дымов никогда не сдается, даже когда кажется, что выхода нет. Но теперь ему предстоит пройти испытание, которое может изменить всю его жизнь.

Если раньше сериал держал в напряжении прежде всего криминальными расследованиями, то третий сезон обещает сделать ставку еще и на сильную человеческую драму. Судя по описанию, зрителей ждут не только новые преступления и опасные противостояния, но и истории о том, как трудно сохранить себя после тяжелых потерь.