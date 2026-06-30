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Киноафиша Статьи Не только Шилов из «Ментовских войн»: 2 необычные роли Александра Устюгова, о которых знают далеко не все

Не только Шилов из «Ментовских войн»: 2 необычные роли Александра Устюгова, о которых знают далеко не все

30 июня 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Любовь Советского Союза»

У актера богатая фильмография.

Для большинства зрителей Александр Устюгов навсегда останется Романом Шиловым из «Ментовских войн». За долгие годы актер настолько сросся с образом принципиального оперативника, что кажется, будто других ролей у него и не было.

Но в последние годы Устюгов все чаще выбирает совершенно неожиданные проекты. Причем особенно интересно он проявляет себя в исторических образах, где от привычного Шилова не остается практически ничего.

«Столыпин» — государственный деятель вместо сурового оперативника

Одной из самых необычных работ Устюгова стал сериал «Столыпин». Здесь актер перевоплотился в знаменитого российского реформатора Петра Аркадьевича Столыпина.

Роль получилась совсем не похожей на привычные образы Устюгова. Вместо жесткого полицейского — политик, вынужденный принимать судьбоносные решения для огромной страны. Гримеры тоже проделали большую работу: актер заметно изменился внешне и стал напоминать своего исторического персонажа.

Даже зрители, у которых возникли вопросы к самому сериалу, нередко отмечали, что именно игра Александра стала одной из сильнейших сторон проекта.

«Любовь Советского Союза» — пожалуй, самое неожиданное перевоплощение

Еще сильнее поклонников удивил фильм «Любовь Советского Союза», где Устюгов сыграл... Иосифа Сталина.

Такой выбор сначала показался многим неожиданным. Все-таки актера привыкли видеть в современных детективах, а не в образе одной из самых известных исторических фигур XX века.

По словам зрителей, грим и актерская работа сделали свое дело — узнать Устюгова в кадре действительно непросто.

Актер, который давно вышел за рамки одного амплуа

За последние годы Александр Устюгов доказал, что способен играть не только харизматичных оперативников. Исторические драмы, масштабные биографические проекты и совершенно неожиданные перевоплощения показали актера с новой стороны.

Именно поэтому сегодня его фильмография становится все разнообразнее. А тем, кто до сих пор воспринимает Устюгова исключительно как Романа Шилова, стоит обратить внимание хотя бы на эти два проекта — они наглядно показывают, насколько широк его актерский диапазон.

Фото: Кадр из фильма «Любовь Советского Союза»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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