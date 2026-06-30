Такое кино уже не снимают: три советских эпика о войнах XVII века, которые уделывают любые блокбастеры

Костюмы ручной работы, тысячи статистов и ни грамма компьютерной графики — эти картины до сих пор выглядят масштабнее современных.

Советское кино умело снимать исторические эпопеи так, что веришь каждому кадру. XVII век — время Смуты, польской интервенции и казачьих восстаний — оживал на экране без компьютерной графики и дешёвых эффектов.

Эти три картины остаются эталонами жанра: здесь реальные костюмы, живые массовки и масштаб, который не снился современным блокбастерам.

«Борис Годунов» (1986)

Сергей Бондарчук создал грандиозное полотно по пушкинской трагедии. В фильме сцены коронации, боярских заговоров и народных бунтов поражают масштабом: в массовках участвовали тысячи человек, а костюмы создавались вручную по музейным эскизам.

Дворцовые интерьеры воссоздали по архивным чертежам, чтобы добиться полной исторической достоверности.

«Степан Разин» (1939)

Чёрно-белый эпик о восстании донских казаков стал первым масштабным проектом о XVII веке.

Настоящие суда на Волге, сотни участников в батальных сценах и сложные каскадные трюки для 30-х годов сделали фильм уникальным.

Несмотря на возраст картины, энергия Разина и его бунта ощущается живо и сегодня.

«Пётр Первый» (1937)

Дилогия Владимира Петрова о становлении молодого Петра Великого и первых шагах в реформировании государства.

Масштабные батальные сцены снимались без дублёров, а для достоверности построили огромные копии крепостей.

В работе над костюмами участвовали сотрудники музеев и архивов, благодаря чему фильм стал настоящим визуальным учебником эпохи.

Как создавали масштаб без графики

Советские эпики делали вручную всё, что сегодня нарисовали бы на компьютере. Для батальных сцен привлекали тысячи солдат, строили реальные деревянные крепости и восстанавливали старинные суда.

Художники по костюмам брали за основу музейные коллекции, а консультантами на площадке работали историки. Благодаря этому фильмы не устаревают и сегодня: их сила — в фактуре и подлинности.