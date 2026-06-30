Спустя 26 лет после премьеры «Границы. Таежный роман» зрители ругают все подряд, кроме Гуськова: завораживает и пугает одновременно

Прошло уже больше четверти века с премьеры «Границы. Таежного романа», но сериал Александра Митты по-прежнему активно обсуждают зрители. Кто-то спорит о сюжете, кто-то пересматривает историю любви Марины и Ивана, но почти в каждом обсуждении есть одно общее мнение: Алексей Гуськов сыграл Никиту Голощекина так, что забыть этого героя невозможно.

Именно его роль многие до сих пор называют одной из сильнейших в карьере актера.

Злодей, которого невозможно не замечать

Голощекин — далеко не положительный персонаж. Он жестокий, ревнивый, вспыльчивый и готов идти на самые страшные поступки. Но именно это сделало роль такой запоминающейся.

Многие зрители признаются, что испытывали к герою одновременно страх и интерес. Один из пользователей форума написал:

«До сих пор не понимаю, как можно было так вжиться в отрицательный образ».

Другие отмечают, что именно благодаря игре Гуськова Никита получился не карикатурным злодеем, а сложным человеком со своими внутренними противоречиями.

Даже спустя годы спорят именно о нем

Любопытно, что спустя 26 лет обсуждения сериала по-прежнему часто сводятся к личности Голощекина. Одни называют его настоящим тираном и абьюзером, другие признаются, что именно этот герой оказался самым сильным и ярким в истории.

Некоторые зрители даже считают, что после «Границы» Гуськову не раз пытались предложить более положительные роли, но публика все равно ждала увидеть в его героях ту самую опасную харизму. Как написал один из комментаторов:

«Не нужен нам положительный героический Гуськов, а нужен именно обаятельный злодей».

Роль, которая пережила время

Конечно, сегодня у «Границы. Таежного романа» тоже есть критики. Кто-то считает отдельные сюжетные линии слишком неправдоподобными, другие замечают, что сериал уже выдает свое время. Но даже среди тех, кто спорит с режиссерскими решениями, редко звучат претензии к игре Алексея Гуськова.

Пожалуй, именно это и говорит о роли лучше любых наград. Когда спустя десятилетия зрители продолжают обсуждать одного персонажа, спорить о его поступках и испытывать к нему сильные эмоции, значит актер действительно создал образ, который оказался сильнее времени.