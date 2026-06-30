Не только «Первый отдел»: у Ивана Колесникова есть незаслуженно забытый детектив, который смотрится на одном дыхании

Сегодня Иван Колесников у большинства зрителей прочно ассоциируется с сериалом «Первый отдел». Именно роль принципиального следователя сделала его одной из главных звезд современных российских детективов. Но в фильмографии актера есть проект, который многие почему-то пропустили. И совершенно зря.

Речь о четырехсерийном детективе «Звезды и лисы», снятом по одноименному роману Татьяны Устиновой.

Детектив с необычной завязкой

Главный герой Нико Галицкий — талантливый ученый, который предпочитает спокойную жизнь лаборатории. Его полная противоположность — брат Сандро, популярный рэпер, привыкший к вниманию публики и постоянным приключениям.

Однажды братья неожиданно получают огромное наследство от человека, которого никогда не встречали. Но радость быстро заканчивается: загадочный благодетель погибает при странных обстоятельствах, а главными подозреваемыми становятся... сами наследники.

Чтобы не оказаться за решеткой, Нико и Сандро вынуждены самостоятельно искать настоящего преступника.

Иван Колесников здесь совсем другой

Если в «Первом отделе» актер играет уверенного и жесткого профессионала, то в «Звездах и лисах» он предстает совершенно в ином образе.

Его Нико — интеллигентный, немного застенчивый научный сотрудник, который привык решать проблемы головой, а не силой. Именно это делает персонажа живым и обаятельным. За тем, как педантичный ученый постепенно оказывается втянут в опасное расследование, наблюдать действительно интересно.

Всего четыре серии — и ни одной лишней

«Звезды и лисы» не пытаются удивить бесконечными погонями или перестрелками. Главная ставка здесь сделана на загадку, диалоги и отношения между героями. История развивается быстро, без затянутых сцен, поэтому сериал легко посмотреть буквально за один вечер.

Если вам нравятся уютные детективы с интригой, харизматичными героями и атмосферой классических экранизаций Татьяны Устиновой, этот проект точно стоит добавить в список. Тем более что здесь можно увидеть Ивана Колесникова в одной из самых необычных и недооцененных ролей в его карьере.