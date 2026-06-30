«Извне» закончился, но настала эра «Укрытия»: рассказываем, когда стартует долгожданный третий сезон

Этого момента зрители ждали довольно долго.

Если вы ждали продолжения «Укрытия», можно начинать обратный отсчет. Уже на этой неделе на Apple TV+ стартует третий сезон одного из самых высоко оцененных научно-фантастических сериалов последних лет.

История с Ребеккой Фергюсон в главной роли уже давно вышла за рамки обычной антиутопии и сегодня считается одним из главных проектов стриминга наряду с «Разделением» и «Основанием».

Премьера состоится уже 3 июля

Третий сезон стартует 3 июля. Как и раньше, новые серии будут выходить раз в неделю. Всего зрителей ждут десять эпизодов, а финал сезона покажут 4 сентября.

При этом создатели уже подтвердили, что история не закончится. «Укрытие» официально продлен на четвертый сезон, который станет последним и завершит экранизацию книжного цикла.

Почему сериал стал таким популярным

Действие разворачивается в далеком будущем, где остатки человечества живут в гигантском подземном бункере. Никто точно не знает, что происходит на поверхности, а любые попытки узнать правду могут стоить жизни.

Главная героиня — инженер Джульетта Николс в исполнении Ребекки Фергюсон. Расследуя загадочную цепочку событий, она постепенно понимает, что устройство привычного мира совсем не такое, каким его представляли жители убежища.

Именно сочетание детектива, антиутопии и научной фантастики сделало «Укрытие» одним из самых обсуждаемых сериалов Apple TV+ последних лет.

Если первые два сезона вам понравились, ждать осталось совсем недолго. А тем, кто еще не знаком с сериалом, сейчас, пожалуй, самое удачное время наверстать упущенное — до финала истории остается всего два сезона.