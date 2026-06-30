Не уступают «Секретным материалам» и «Пространству»: 5 сериалов про пришельцев, которые пропустили даже фанаты таких лент

Тема пришельцев в кино и сериалах кажется бесконечной. Но за пределами громких хитов вроде «Секретных материалов» и «Пространства» есть проекты, о которых многие даже не слышали.
Они не становились культовыми, не собирали миллиардных просмотров, но именно в этом их прелесть — каждый из них способен удивить и увлечь так, что сезон пролетает за один вечер.
«Гость» (1997–1998, The Visitor)
Пилота Адама МакАртура похищают во время Второй мировой, а спустя 50 лет он возвращается — всё такой же молодой и со способностью исцелять людей.
За ним начинается охота, а зрителю остаётся гадать: дар ли это или проклятие. Атмосферный триллер Роланда Эммериха, который неожиданно обошёлся без разрушения Белого дома.
«За пределами» (2014, Extant)
Холли Берри играет астронавта, вернувшегося с миссии и внезапно беременного после года в космосе.
Мистика, семейная драма и ощущение надвигающейся катастрофы делают сериал похожим на затянувшийся сон, от которого невозможно проснуться.
«Безмозглые» (2016, BrainDead)
Инопланетные тараканы заражают американских конгрессменов и превращают парламент в фарс.
Это сатира, где политический абсурд сочетается с инопланетной угрозой. Снято с явным злорадством по отношению к системе.
«Конец детства» (2015, Childhood’s End)
Сверхправители решают все человеческие проблемы: войны, болезни, бедность. Но за райской оболочкой скрыта цена, которую не все готовы платить.
Мини-сериал по роману Артура Кларка исследует вопрос: готовы ли мы отказаться от свободы ради идеального мира?
«Обломки» (2021, Debris)
На Землю падают части инопланетного корабля, каждая из которых обладает опасными свойствами.
Агентам приходится собирать их, соревнуясь с теневыми организациями. Захватывающая смесь триллера и научной фантастики, где у каждого артефакта — свой характер.
|Название
|Оригинальное название
|Годы выхода
|Жанр
|Особенность
|«Гость»
|The Visitor
|1997–1998
|Фантастика, драма
|Пилот, вернувшийся после похищения
|«За пределами»
|Extant
|2014
|Научная фантастика, триллер
|Беременность после миссии в космосе
|«Безмозглые»
|BrainDead
|2016
|Сатира, фантастика
|Инопланетные тараканы в Конгрессе
|«Конец детства»
|Childhood’s End
|2015
|Фантастика
|Утопия с пугающей ценой
|«Обломки»
|Debris
|2021
|Фантастика, триллер
|Инопланетные артефакты с опасной силой
По материалам дзен-канала ShadowTavern
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