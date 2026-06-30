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Киноафиша Статьи Не уступают «Секретным материалам» и «Пространству»: 5 сериалов про пришельцев, которые пропустили даже фанаты таких лент

Не уступают «Секретным материалам» и «Пространству»: 5 сериалов про пришельцев, которые пропустили даже фанаты таких лент

30 июня 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадры из сериалов «За пределами» (2014)

Малоизвестные истории о встречах с инопланетным разумом, которые держат напряжение до последнего кадра.

Тема пришельцев в кино и сериалах кажется бесконечной. Но за пределами громких хитов вроде «Секретных материалов» и «Пространства» есть проекты, о которых многие даже не слышали.

Они не становились культовыми, не собирали миллиардных просмотров, но именно в этом их прелесть — каждый из них способен удивить и увлечь так, что сезон пролетает за один вечер.

«Гость» (1997–1998, The Visitor)

Пилота Адама МакАртура похищают во время Второй мировой, а спустя 50 лет он возвращается — всё такой же молодой и со способностью исцелять людей.

За ним начинается охота, а зрителю остаётся гадать: дар ли это или проклятие. Атмосферный триллер Роланда Эммериха, который неожиданно обошёлся без разрушения Белого дома.

Не уступают «Секретным материалам» и «Пространству»: 5 сериалов про пришельцев, которые пропустили даже фанаты таких лент

«За пределами» (2014, Extant)

Холли Берри играет астронавта, вернувшегося с миссии и внезапно беременного после года в космосе.

Мистика, семейная драма и ощущение надвигающейся катастрофы делают сериал похожим на затянувшийся сон, от которого невозможно проснуться.

«Безмозглые» (2016, BrainDead)

Инопланетные тараканы заражают американских конгрессменов и превращают парламент в фарс.

Это сатира, где политический абсурд сочетается с инопланетной угрозой. Снято с явным злорадством по отношению к системе.

«Конец детства» (2015, Childhood’s End)

Сверхправители решают все человеческие проблемы: войны, болезни, бедность. Но за райской оболочкой скрыта цена, которую не все готовы платить.

Мини-сериал по роману Артура Кларка исследует вопрос: готовы ли мы отказаться от свободы ради идеального мира?

Не уступают «Секретным материалам» и «Пространству»: 5 сериалов про пришельцев, которые пропустили даже фанаты таких лент

«Обломки» (2021, Debris)

На Землю падают части инопланетного корабля, каждая из которых обладает опасными свойствами.

Агентам приходится собирать их, соревнуясь с теневыми организациями. Захватывающая смесь триллера и научной фантастики, где у каждого артефакта — свой характер.

Название Оригинальное название Годы выхода Жанр Особенность
«Гость» The Visitor 1997–1998 Фантастика, драма Пилот, вернувшийся после похищения
«За пределами» Extant 2014 Научная фантастика, триллер Беременность после миссии в космосе
«Безмозглые» BrainDead 2016 Сатира, фантастика Инопланетные тараканы в Конгрессе
«Конец детства» Childhood’s End 2015 Фантастика Утопия с пугающей ценой
«Обломки» Debris 2021 Фантастика, триллер Инопланетные артефакты с опасной силой

По материалам дзен-канала ShadowTavern

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Фото: Кадры из сериалов «За пределами» (2014), «Конец детства» (2015)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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