Лучшие мини-сериалы в жанре хоррора последних лет: обычно у ужастиков нет таких высоких рейтингов, но эти — исключение

Короткий формат — вещь опасная: либо пустые эпизоды, либо каждый выпуск бьёт в самое сердце.
Мы выбрали пять мини-сериалов, которые способны испугать глубоко и цельно. Здесь страх рождается из отношений, вины и семейных тайн, а не из дешёвого трюка. Высокие рейтинги подтверждают их статус лучших в жанре хоррора.
«Призраки дома на холме» (2018)
Майк Флэнаган превратил историю о доме в хронику семейной травмы: каждый эпизод — новый слой боли, и хоррор служит психологической правде. IMDb: 8,6.
«Призраки усадьбы Блай» (2020)
Готическая меланхолия и страх как метафора утрат: здесь нет беготни за монстрами, есть работа с памятью и любовью, обернувшейся кошмаром. IMDb: 7,4.
«Падение дома Ашеров» (2023)
Современный Поу в телеформате: семейная сага о власти, корпорациях и плате за грехи. Кровь — лишь обрамление для морального ужаса. IMDb: 7,9.
«Полуночная месса» (2021)
Религиозный хоррор, где вера и фанатизм превращаются в ловушку: мини-формат идеален для постепенного нарастания страха. IMDb: 7,6.
«Призраки Эндфилда» (2015)
Трёхсерийная хроника одержимости 11-летней девочки — лаконично, по реальным событиям, жёстко и без пустых сцен. Маленький город, большие демоны и закончившийся только на титрах шок. IMDb: 7,3.
