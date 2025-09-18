Лучшие мини-сериалы в жанре хоррора последних лет: обычно у ужастиков нет таких высоких рейтингов, но эти — исключение

Меню
18 сентября 2025 07:58
«Призраки дома на холме» (2018)

Пять историй, где ужас — не трюк, а способ рассказать о том, что по-настоящему ломает людей.

Короткий формат — вещь опасная: либо пустые эпизоды, либо каждый выпуск бьёт в самое сердце.

Мы выбрали пять мини-сериалов, которые способны испугать глубоко и цельно. Здесь страх рождается из отношений, вины и семейных тайн, а не из дешёвого трюка. Высокие рейтинги подтверждают их статус лучших в жанре хоррора.

«Призраки дома на холме» (2018)

Майк Флэнаган превратил историю о доме в хронику семейной травмы: каждый эпизод — новый слой боли, и хоррор служит психологической правде. IMDb: 8,6.

«Призраки усадьбы Блай» (2020)

Готическая меланхолия и страх как метафора утрат: здесь нет беготни за монстрами, есть работа с памятью и любовью, обернувшейся кошмаром. IMDb: 7,4.

«Падение дома Ашеров» (2023)

Современный Поу в телеформате: семейная сага о власти, корпорациях и плате за грехи. Кровь — лишь обрамление для морального ужаса. IMDb: 7,9.

«Полуночная месса» (2021)

Религиозный хоррор, где вера и фанатизм превращаются в ловушку: мини-формат идеален для постепенного нарастания страха. IMDb: 7,6.

«Призраки Эндфилда» (2015)

Трёхсерийная хроника одержимости 11-летней девочки — лаконично, по реальным событиям, жёстко и без пустых сцен. Маленький город, большие демоны и закончившийся только на титрах шок. IMDb: 7,3.

Сериал

Год

Рейтинг IMDb

Призраки дома на холме

2018

8,6

Призраки усадьбы Блай

2020

7,4

Падение дома Ашеров

2023

7,9

Полуночная месса

2021

7,6

Призраки Эндфилда

2015

7,3

Фото: Кадры из сериалов «Призраки дома на холме» (2018), «Призраки усадьбы Блай» (2020), «Полуночная месса» (2021)
Анна Адамайтес
