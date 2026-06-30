Даже спустя годы эти 3 мини-сериала хочется пересматривать снова и снова: не только хит HBO «Чернобыль»

Есть и другие, не менее интересные проекты.

Иногда совсем не хочется начинать сериал на восемь сезонов. Хочется историю, которую можно посмотреть за несколько вечеров, но получить не меньше эмоций, чем от большого телехита.

Собрала три мини-сериала, которые давно заслужили любовь зрителей и критиков. И главное — к ним действительно хочется возвращаться спустя годы.

«Ход королевы»

На первый взгляд кажется, что сериал о шахматах сложно сделать захватывающим. Но «Ход королевы» доказывает обратное.

История Бет Хармон — это не только путь гениальной шахматистки к вершине. Это рассказ о взрослении, одиночестве, борьбе с зависимостями и поиске себя.

Во многом сериал стал настоящим феноменом благодаря Ане Тейлор-Джой, которая сыграла одну из лучших ролей в своей карьере. А безупречная атмосфера 1950–1960-х делает каждый кадр похожим на фотографию из модного журнала.

Неудивительно, что многие пересматривают сериал не только ради сюжета, но и ради эстетики.

«Чернобыль»

Мини-сериал HBO до сих пор называют одной из лучших телевизионных драм последних лет.

Авторы рассказывают о катастрофе на Чернобыльской АЭС без лишнего пафоса, делая ставку на человеческие истории. Здесь нет однозначных героев и злодеев — есть люди, которым пришлось принимать невозможные решения.

Всего пять серий, но напряжение не отпускает до самого финала. Именно поэтому многие возвращаются к этому проекту спустя время, чтобы снова обратить внимание на детали, которые легко упустить при первом просмотре.

«Рипли»

Если любите медленные, атмосферные истории, обязательно обратите внимание на «Рипли».

Эндрю Скотт играет мошенника Тома Рипли, который постепенно оказывается втянут в опасную игру, где ложь, предательство и убийства становятся частью повседневной жизни.

Сериал снят в черно-белой гамме, и это решение только усиливает напряжение. Каждый эпизод выглядит как отдельное произведение искусства, а актерская работа Скотта заставляет по-новому взглянуть на знаменитого персонажа Патриции Хайсмит.

Это как раз тот случай, когда при повторном просмотре замечаешь множество мелочей, которые раньше оставались незаметными.

Если хочется посмотреть законченные истории без ожидания новых сезонов, эти три мини-сериала точно не разочаруют. Они совершенно разные по настроению, но объединяет их одно — после финальных титров возникает желание однажды включить их снова.