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Мальчик и лис
Расписание Мальчик и лис (2026) в Туркестане на сегодня
Расписание Мальчик и лис (2026) в Туркестане на сегодня
Мальчик и лис
Потерявшийся в пустыне ребенок воспитывается дикими зверьми
семейный, приключения
2026 / Франция / Бельгия
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RU
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Время
Кинотеатр
Galaxy Cinema Shymkent
г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330
2D
14:10
от 1900 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
16:50
от 2800 ₸
17:50
от 2800 ₸
Kinopark 5 Mega Planet
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
15:20
от 2800 ₸
16:20
от 2800 ₸
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