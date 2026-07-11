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Киноафиша Статьи Всего 90 минут и смех до слез гарантирован: 5 не затянутых комедий, после просмотра которых в восторге 90% зрителей

Всего 90 минут и смех до слез гарантирован: 5 не затянутых комедий, после просмотра которых в восторге 90% зрителей

11 июля 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадры из фильмов «Аэроплан», «Бесподобный мистер Фокс», «Продюсеры»

Эти проекты уже заслужили внимание публики.

Конечно в комедиях главное — не хронометраж, а качественный юмор. Но современные фильмы все чаще идут на экране не менее 120 минут. И не все зрители готовы к такому формату.

А ведь некоторые по-настоящему смешные картины укладываются в 90 минут, и это даже идет им на пользу. В отличие от других жанров, где важно глубокое развитие сюжета, комедии могут быть остроумными и запоминающимися без долгих объяснений. Собрали пять таких примеров с высоким рейтингом на Rotten Tomatoes.

«Аэроплан», 97%, 1 час 28 минут

Признанный одним из самых смешных фильмов в истории, «Аэроплан» умудряется выдать невероятную концентрацию юмора всего за 90 минут. По количеству шуток в минуту ему нет равных — причем практически каждая из них бьёт точно в цель.

Фильм стал золотым стандартом комедии еще и благодаря бесконечному потоку забавных реплик, ставших цитатами. Особого упоминания заслуживает Лесли Нильсен с его фирменной невозмутимой подачей — настоящий мастер комедийного жанра.

Кадр из фильма «Аэроплан»

«Реальные упыри», 96%, 1 час 25 минут

Хотя сериал «Реальные упыри» стал одним из самых смешных шоу последних лет, оригинальный фильм 2014 года сохраняет особое очарование. В отличие от нью-йоркской версии, здесь вампирская «коммуналка» расположена в Веллингтоне.

Сочетание режиссерского тандема Тайки Вайтити и Джемейна Клемента создает неповторимую динамику. Они не только сняли фильм, но и сыграли главных героев. Причем, их персонажи — полные противоположности по характеру.

Особый комический эффект возникает из контраста того, как вампиры, мощные сверхъестественные злодеи, должны решать повседневные бытовые проблемы.

Кадр из фильма «Реальные упыри»

«Бесподобный мистер Фокс», 93%, 1 час 27 минут

В отличие от многих анимационных фильмов, эта лента Уэса Андерсона создана с расчетом и на взрослую аудиторию. А некоторые нюансы сюжета «Бесподобного мистера Фокса» могут быть даже слишком сложны для детского восприятия.

Фирменный стиль Андерсона идеально воплотился в «stop-motion» анимации. Этот формат позволил режиссеру тщательно продумать каждое движение персонажей, наполнить кадры своим особым чувством юмора и создать по-настоящему теплую и остроумную историю.

Кадр из фильма «Бесподобный мистер Фокс»

«Монти Пайтон и Священный Грааль», 92%, 1 час 30 минут

Комедии коллектива «Монти Пайтон» прославились своим абсурдным юмором, но за безумной чередой скетчей в «Священном Граале» скрывается серьезная сатира. Он разоблачает нелепость британских мифов и показное преклонение перед историей. И делает это всего за 90 минут.

Кадр из фильма «Монти Пайтон и Священный Грааль»

«Продюсеры», 91%, 1 час 28 минут

К моменту выхода «Продюсеров» Мэл Брукс уже был известен работами на телевидении и радио, но именно этот фильм 1968 года стал его звездным билетом в Голливуд. Зеро Мостел играет беспринципного театрального афериста, а Джин Уайлдер — робкого бухгалтера с пошатнувшейся психикой. Вместе они должны поставить на Бродвее худший мюзикл в истории.

И каждое «гениальное» решение персонажей лишь усугубляет хаос вокруг. А попытка создать провальный спектакль оборачивается неожиданным триумфом.

Кадр из фильма «Продюсеры»

Ранее портал «Киноафиша» писал про то, какие российские комедии выйдут в июле 2025.

Фото: Кадры из фильмов «Продюсеры» (1968), «Монти Пайтон и Священный Грааль» (1975), «Бесподобный мистер Фокс» (2009), «Реальные упыри» (2014), «Аэроплан» (1980)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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