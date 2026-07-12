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Киноафиша Статьи Все любят «Невского» и «Хрустальный», а я обожаю другой сериал с Антоном Васильевым: одна из лучших его ролей

Все любят «Невского» и «Хрустальный», а я обожаю другой сериал с Антоном Васильевым: одна из лучших его ролей

12 июля 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Невский»

Он очень разноплановый актер — за это я его и люблю.

Антона Васильева многие зрители привыкли видеть в образе сильных и закрытых героев. Для кого-то он навсегда останется Павлом Семеновым из «Невского», для кого-то — Сергеем Смирновым из мрачного «Хрустального».

И это действительно одни из самых ярких ролей актера. Васильев отлично умеет играть людей с тяжелым прошлым, внутренней болью и непростым характером.

Но лично мне не меньше нравится другой Антон Васильев — более легкий, ироничный и живой. И именно поэтому среди его проектов я особенно люблю сериал «Открытый брак».

Когда герой похож на обычного человека

В центре истории — Сева и Оксана. Со стороны у них практически идеальная жизнь: трое детей, хорошая квартира, успешные карьеры и долгий брак.

Но за красивой картинкой скрываются усталость, накопленные обиды и проблемы, о которых супруги слишком долго молчали.

После измены Оксаны семья оказывается на грани разрушения. Но вместо привычного расставания герои решают попробовать неожиданный вариант — открытый брак.

Правда, очень быстро становится понятно: свобода в отношениях звучит намного проще, чем работает в реальной жизни.

Почему Васильев здесь особенно хорош

Кадр из сериала «Открытый брак»

После «Невского» легко привыкнуть к тому, что Антон Васильев — это суровый герой, который всегда держит удар и редко показывает слабость.

Но в «Открытом браке» у него совсем другой образ. Его Сева не идеальный мужчина и не герой без недостатков. Он ошибается, обманывает себя, иногда раздражает, но при этом остается понятным и настоящим.

И в этом как раз сильная сторона роли. Васильев показывает не очередного «крутого парня», а обычного человека, который пытается разобраться в себе и своих отношениях.

Отдельное удовольствие — наблюдать за его дуэтом с Мариной Александровой. Их героям действительно веришь: они спорят, устают друг от друга, но за всем этим чувствуется большая история двух людей.

Не детективом единым

Конечно, «Невский» и «Хрустальный» заслуженно принесли Антону Васильеву большую любовь зрителей.

Но иногда именно такие неожиданные проекты позволяют увидеть актера совсем с другой стороны.

Для меня «Открытый брак» — как раз такой случай. Легкий по форме, но на самом деле очень жизненный сериал о том, что даже после многих лет вместе люди могут заново узнавать друг друга.

Ранее мы писали: 2 самых долгожданных российских сериала 2026 года: один напоминает «Эффект бабочки», другой — «Аритмию», но с Деревянко.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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