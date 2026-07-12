Фанатки турдизи ждали этого годами, и оно случилось: Серкан Болат из «Постучись в мою дверь» снимется в российском кино

После роли Серкана Болата имя Керема Бюрсина стало знакомо даже тем, кто раньше никогда не смотрел турецкие сериалы. Его герой из «Постучись в мою дверь» покорил зрителей образом холодного бизнесмена, за которым скрывается совсем другой человек.

Теперь у российских поклонников актера появился новый повод ждать его возвращения на экраны: Бюрсин впервые снимется в отечественном проекте.

Новая история о любви и сложных чувствах

Керем Бюрсин присоединился к российской мелодраме «Любовь вне расписания». Съемки проекта должны стартовать осенью, а премьера запланирована на февраль 2027 года.

Подробности сюжета создатели пока не раскрывают. Известно лишь, что в центре окажется история двух людей, отношения которых пройдут через непростые испытания.

Для Бюрсина это будет первый опыт работы в российском кино, но связь с нашей аудиторией у актера появилась уже давно.

Российские зрители давно приняли Керема

Настоящую популярность ему принес сериал «Постучись в мою дверь», где он сыграл архитектора Серкана Болата. Этот персонаж легко мог остаться обычным «идеальным героем из романтической истории», но Бюрсину удалось показать его сложнее.

За уверенностью, принципиальностью и внешней холодностью Серкан скрывал страхи, переживания и желание быть любимым — именно поэтому зрители так привязались к этому образу.

Позже актер уже оказался связан с российским кино: он сыграл главную роль в турецкой версии комедии «Холоп». В фильме «Холоп. Великолепный век» Бюрсин перевоплотился в избалованного наследника Мете, которого необычным способом пытаются вернуть к реальности.

Теперь впереди новая глава

Российские зрители давно привыкли видеть Керема в турецких романтических историях, но «Любовь вне расписания» может показать его с другой стороны.

И если новая мелодрама хотя бы немного сохранит то сочетание эмоций, драмы и романтики, за которое зрители когда-то полюбили Серкана Болата, у проекта уже есть все шансы привлечь большую аудиторию.

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