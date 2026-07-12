Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Фанатки турдизи ждали этого годами, и оно случилось: Серкан Болат из «Постучись в мою дверь» снимется в российском кино

Фанатки турдизи ждали этого годами, и оно случилось: Серкан Болат из «Постучись в мою дверь» снимется в российском кино

12 июля 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Рассказываем, что уже известно.

После роли Серкана Болата имя Керема Бюрсина стало знакомо даже тем, кто раньше никогда не смотрел турецкие сериалы. Его герой из «Постучись в мою дверь» покорил зрителей образом холодного бизнесмена, за которым скрывается совсем другой человек.

Теперь у российских поклонников актера появился новый повод ждать его возвращения на экраны: Бюрсин впервые снимется в отечественном проекте.

Новая история о любви и сложных чувствах

Керем Бюрсин присоединился к российской мелодраме «Любовь вне расписания». Съемки проекта должны стартовать осенью, а премьера запланирована на февраль 2027 года.

Подробности сюжета создатели пока не раскрывают. Известно лишь, что в центре окажется история двух людей, отношения которых пройдут через непростые испытания.

Для Бюрсина это будет первый опыт работы в российском кино, но связь с нашей аудиторией у актера появилась уже давно.

Российские зрители давно приняли Керема

Настоящую популярность ему принес сериал «Постучись в мою дверь», где он сыграл архитектора Серкана Болата. Этот персонаж легко мог остаться обычным «идеальным героем из романтической истории», но Бюрсину удалось показать его сложнее.

За уверенностью, принципиальностью и внешней холодностью Серкан скрывал страхи, переживания и желание быть любимым — именно поэтому зрители так привязались к этому образу.

Позже актер уже оказался связан с российским кино: он сыграл главную роль в турецкой версии комедии «Холоп». В фильме «Холоп. Великолепный век» Бюрсин перевоплотился в избалованного наследника Мете, которого необычным способом пытаются вернуть к реальности.

Теперь впереди новая глава

Российские зрители давно привыкли видеть Керема в турецких романтических историях, но «Любовь вне расписания» может показать его с другой стороны.

И если новая мелодрама хотя бы немного сохранит то сочетание эмоций, драмы и романтики, за которое зрители когда-то полюбили Серкана Болата, у проекта уже есть все шансы привлечь большую аудиторию.

Ранее мы писали: 2 самых долгожданных российских сериала 2026 года: один напоминает «Эффект бабочки», другой — «Аритмию», но с Деревянко.

Фото: Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На пол — простынь, и в квартире свежо без кондиционера: как южане справляются с жарой при помощи ванны и не только На пол — простынь, и в квартире свежо без кондиционера: как южане справляются с жарой при помощи ванны и не только Читать дальше 8 июля 2026
Вместо Брагина — Вера Филатова: начались съемки нового детективного сериала — хит на замену «Первому отделу» Вместо Брагина — Вера Филатова: начались съемки нового детективного сериала — хит на замену «Первому отделу» Читать дальше 9 июля 2026
Ох, вы точно залипните на них: турецкие сериалы 2024–2025 о героинях, которые вырвались из плена — семьи, секты, страха Ох, вы точно залипните на них: турецкие сериалы 2024–2025 о героинях, которые вырвались из плена — семьи, секты, страха Читать дальше 12 июля 2026
Тратили миллионы на съемки, а это просмотрели: 3 самых нелепых ляпа в «Великолепном веке» Тратили миллионы на съемки, а это просмотрели: 3 самых нелепых ляпа в «Великолепном веке» Читать дальше 8 июля 2026
Не нажимайте «плей», если у вас есть планы: 3 фантастических сериала, которые засасывают надолго Не нажимайте «плей», если у вас есть планы: 3 фантастических сериала, которые засасывают надолго Читать дальше 12 июля 2026
$1,3 млн всего за 48 часов: какой российский мультфильм стал хитом в Корее, а дома прошел тихо и незаметно $1,3 млн всего за 48 часов: какой российский мультфильм стал хитом в Корее, а дома прошел тихо и незаметно Читать дальше 12 июля 2026
Без штампов про зомби и вирусы: 5 захватывающих фильмов о постапокалипсисе, от которых не оторваться Без штампов про зомби и вирусы: 5 захватывающих фильмов о постапокалипсисе, от которых не оторваться Читать дальше 12 июля 2026
Этот мультфильм должен был занять место «Шрека»: там очень странный сюжет — проект закрыли до премьеры Этот мультфильм должен был занять место «Шрека»: там очень странный сюжет — проект закрыли до премьеры Читать дальше 12 июля 2026
Уже 77 лет — а все на пике: вот почему фильм «Западня» 1948 года больше полувека держит идеальные 100% на Rotten Tomatoes Уже 77 лет — а все на пике: вот почему фильм «Западня» 1948 года больше полувека держит идеальные 100% на Rotten Tomatoes Читать дальше 12 июля 2026
«В жидкости вся сила!», но сможете ли вы узнать советский фильм по водоему? Набрать 5 из 5 — сложно «В жидкости вся сила!», но сможете ли вы узнать советский фильм по водоему? Набрать 5 из 5 — сложно Читать дальше 12 июля 2026
Козловский появился всего в одной серии «Улиц разбитых фонарей», а убил сразу двоих: зрители до сих пор ему это не простили Козловский появился всего в одной серии «Улиц разбитых фонарей», а убил сразу двоих: зрители до сих пор ему это не простили Читать дальше 12 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше