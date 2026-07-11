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Жутко, но интересно: кто такой «Джиперс Криперс» и почему он просыпается на свою кровожадную охоту только раз в 23 года?

11 июля 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Джиперс Криперс»

А может режиссер вообще не заложил в эти цифры ничего такого сверхважного?

Тех, кто смотрел «Джиперс Криперс» в раннем подростковом возрасте, не удивишь кошмарами — этот фильм заползал в голову, как ржавая пластинка, которую не остановить. И всё благодаря Криперу — жуткому существу, которое выходит из спячки каждые 23 года на 23 дня, чтобы охотиться. Но кто он такой? И почему именно это число стало его роковым графиком?

Крипер — не просто монстр с крыльями и отвратительными когтями. Это нечто среднее между человеком, летучей мышью и рептилией, способное унюхать страх. Он не просто убивает — он выбирает. Запах страха для него как витрина в супермаркете. Запах подходящий — значит, орган подойдёт, чтобы заменить износившуюся часть тела. Потому что Крипер — по сути конструктор Франкенштейна, обновляющий себя частями жертв. Сердце, глаза, кожа, мышцы — всё идёт в дело.

Фанаты уже давно обсуждают, почему именно число 23. Версий много: символика, нумерология, эзотерика. Но сам режиссёр Виктор Сальва не даёт точного ответа, а значит — место для мифологии, пишет автор Дзен-канала «Заметки инсайдера». В комиксах его называли Кетцалькоатлем, ацтекским богом, который питался людьми. В фильмах он просто вездесущий ужас, живущий по таймеру. Просто именно такому.

А помните, как он исчезает в конце первого фильма? Или как во втором летит с кольями из трубы своего ржавого грузовика, у которого, кстати, номер «BEATNGU» — «Be Eating You»? Детали продуманы с маниакальной любовью. И если кажется, что это просто трэш-хоррор начала нулевых — пересмотрите. За плащом и топором прячется древний ужас, который просыпается не просто так.

Крипер — это наше коллективное чувство тревоги, ритуальное зло, которому, как ни странно, мы позволяем возвращаться. И кажется, он снова идёт за нами.

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Фото: Кадр из фильма «Джиперс Криперс»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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