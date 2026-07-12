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Киноафиша Статьи «Дом дракона» хорош, но этот сериал держит зрителей уже много лет: фэнтези без драконов оказалось не менее сильным

«Дом дракона» хорош, но этот сериал держит зрителей уже много лет: фэнтези без драконов оказалось не менее сильным

12 июля 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дом дракона», «Чужестранка»

И без огнедышащих чудовищ можно привлечь аудиторию.

«Дом дракона» вернул зрителей в мир Вестероса: борьба за власть, предательства, семейные тайны и герои, которым нельзя доверять до конца. Но среди поклонников жанра есть сериал, который давно доказывает: для великого фэнтези не всегда нужны драконы и Железный трон.

«Чужестранка» уже много лет удерживает внимание миллионов зрителей. И хотя на первый взгляд эти проекты совершенно разные, общего у них гораздо больше, чем кажется.

«Чужестранка» — история, где война начинается с чувств

Если «Дом дракона» показывает, как жажда власти разрушает целые династии, то «Чужестранка» делает ставку на судьбы обычных людей, попавших в невероятные обстоятельства.

Главная героиня Клэр Рэндалл — бывшая военная медсестра, которая после Второй мировой войны пытается вернуться к спокойной жизни.

Но однажды она загадочным образом переносится из 1940-х годов в Шотландию XVIII века.

Новый мир оказывается жестоким и опасным: другие законы, постоянная борьба за выживание и люди, которым нельзя сразу доверять.

Именно там Клэр встречает Джейми Фрейзера — мужчину, который навсегда меняет ее жизнь.

Почему поклонникам «Дома дракона» стоит дать шанс этому сериалу

Кадр из сериала «Чужестранка»

В «Чужестранке» нет Таргариенов, огромных драконов и борьбы за корону. Но здесь есть то, за что многие полюбили вселенную Джорджа Мартина: сложные персонажи, политика, предательство, войны и неожиданные повороты.

Это далеко не просто романтическая история.

Создатели смешали сразу несколько жанров: историческую драму, приключения, фэнтези и даже жесткие моменты, которые по накалу иногда напоминают «Игру престолов».

Отдельное украшение сериала — герои. Клэр не похожа на девушку, которую нужно спасать. Она умная, смелая и часто сама принимает решения, меняющие судьбы других людей.

А Джейми Фрейзер стал одним из самых любимых мужских персонажей современных сериалов — не из-за идеальности, а благодаря силе характера и человечности.

«Дом дракона» рассказывает о том, как власть меняет людей. «Чужестранка» — о том, как любовь, потери и испытания помогают человеку понять, кто он на самом деле.

И, возможно, именно поэтому без драконов и магии этот сериал уже много лет остается одним из главных представителей жанра.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона», «Чужестранка»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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