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Киноафиша Статьи «Умели же тогда отдыхать»: Константин Хабенский признался, куда ушли гонорары от «Убойной силы»

«Умели же тогда отдыхать»: Константин Хабенский признался, куда ушли гонорары от «Убойной силы»

11 июля 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадры из сериала «Убойная сила»

Актер не смог скопить в то время состояние.

В «нулевые» российское ТВ захватили сериалы про оперов. Сначала это были «Улицы разбитых фонарей» — не было ни одного зрителя, который хотя бы случайно не попадал на эпизод этой картины. Затем «пальму первенства» перехватила «Убойная сила».

Этот проект сделал молодого актера Константина Хабенского настоящей звездой. Но, как выяснилось, сериал принес ему только славу, но не деньги.

Гонорар Константина Хабенского

На днях звезды культового сериала приняли участие в программе «Сегодня вечером» в честь 25-летия проекта. И Константин Хабенский припомнил первые годы славы после «Убойной силы». Оказывается, всенародная известность сначала приносила ему больше неудобств, чем радости.

«Приходилось учиться ходить быстрее и становиться невидимкой», — пошутил актер о том, как скрывался от «узнавания».

Но настоящей проблемой стала не толпа фанатов, а непонимание коллег — когда уставшему артисту хотелось просто помолчать и побыть одному, это могли принять за звездные замашки.

А вот улучшить материальное положение благодаря «Убойной силе» актер не смог. Хабенский признал, что гонорары буквально растворились в воздухе.

«Я не скажу, что какие-то накопления были. Мы умели тогда отдыхать», — добавил он.

Но вот его коллега по проекту Сергей Селин подошел к делу практичнее — именно съемки в культовом сериале помогли ему скопить на первую квартиру.

Кадр из сериала «Убойная сила»

Сериал «Убойная сила»

История «Убойной силы» началась с неожиданного успеха «Улиц разбитых фонарей» — скромного проекта с начинающими актерами, который неожиданно покорил зрителей. Когда сценарист Андрей Кивинов поссорился с продюсерами из-за выпуска серий без его участия, судьба подбросила ему новый шанс.

Другой канал как раз искал автора для собственного «ментовского» сериала — тема-то оказалась золотой. Кивинов с энтузиазмом взялся за работу вместе с Олегом Дудинцевым, своим бывшим коллегой. И первые же серии «Убойной силы» мгновенно обошли по рейтингам «Улицы…».

Кастинг на роль Игоря Плахова оказался настоящим квестом. Сначала утвердили Алексея Кравченко, но актер быстро понял — лиричный образ ему не дается, и ушел после нескольких дней съемок. Спасительная случайность привела на площадку уставшего после спектакля Константина Хабенского. Он просто кивал и соглашался с режиссером Александром Рогожкиным, и тот утвердил его даже без проб — интуиция не подвела.

С Васей Роговым все было легче. Андрей Федорцов, уже знакомый зрителям по «Улицам...» и «Особенностям национальной охоты», получил приглашение на пробы буквально в буфете «Ленфильма». Его утвердили после первого же кастинга.

Фото: Кадры из сериала «Убойная сила»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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