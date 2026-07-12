Папа Котя из «Трех котов» часто балует всю семью фирменным десертом: рецепт настолько простой, что справятся даже дети

Мультсериал «Три кота» давно стал для многих семей чем-то большим, чем просто история про Коржика, Карамельку и Компота. Герои не только веселят детей, но и постоянно показывают: самые простые моменты дома могут превратиться в настоящее приключение.
А теперь создатели мультсериала предложили зрителям повторить одно очень вкусное занятие — приготовить яркий лимонный пирог вместе с Папой котят.
Такой рецепт понравится всей семье
В мире «Трех котов» Папа всегда был большим любителем сладкого. Не зря именно он чаще всего оказывается рядом с выпечкой и разными вкусностями.
На этот раз понадобится совсем простой набор продуктов:
- 2 яйца;
- 50 г сахара;
- 100 г сливочного масла;
- 1 лимон (сок и цедра);
- 150 г муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- щепотка соли.
Как приготовить лимонный пирог
Сначала нужно взбить яйца с сахаром до пышной массы. Затем добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.
После этого начинается самая ароматная часть: натираем лимонную цедру, выжимаем сок и отправляем все в тесто.
Остается добавить просеянную муку с разрыхлителем и щепоткой соли, переложить массу в форму для выпечки и отправить в духовку.
Выпекать пирог нужно примерно 30–35 минут при температуре 180 градусов — пока сверху не появится красивая золотистая корочка.
Маленькое приключение на собственной кухне
Главная прелесть такого рецепта даже не в самом пироге, а в процессе. Совсем как в «Трех котах»: важно не просто получить результат, а весело провести время вместе.
Можно доверить детям перемешивать тесто, украшать готовый пирог или просто помогать на кухне. А потом устроить семейное чаепитие и сказать знаменитое: «Миу-миу-миу!»
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