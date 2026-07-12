Папа Котя из «Трех котов» часто балует всю семью фирменным десертом: рецепт настолько простой, что справятся даже дети

Мультсериал «Три кота» давно стал для многих семей чем-то большим, чем просто история про Коржика, Карамельку и Компота. Герои не только веселят детей, но и постоянно показывают: самые простые моменты дома могут превратиться в настоящее приключение.

А теперь создатели мультсериала предложили зрителям повторить одно очень вкусное занятие — приготовить яркий лимонный пирог вместе с Папой котят.

Такой рецепт понравится всей семье

В мире «Трех котов» Папа всегда был большим любителем сладкого. Не зря именно он чаще всего оказывается рядом с выпечкой и разными вкусностями.

На этот раз понадобится совсем простой набор продуктов:

2 яйца;

50 г сахара;

100 г сливочного масла;

1 лимон (сок и цедра);

150 г муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

щепотка соли.

Как приготовить лимонный пирог

Сначала нужно взбить яйца с сахаром до пышной массы. Затем добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.

После этого начинается самая ароматная часть: натираем лимонную цедру, выжимаем сок и отправляем все в тесто.

Остается добавить просеянную муку с разрыхлителем и щепоткой соли, переложить массу в форму для выпечки и отправить в духовку.

Выпекать пирог нужно примерно 30–35 минут при температуре 180 градусов — пока сверху не появится красивая золотистая корочка.

Маленькое приключение на собственной кухне

Главная прелесть такого рецепта даже не в самом пироге, а в процессе. Совсем как в «Трех котах»: важно не просто получить результат, а весело провести время вместе.

Можно доверить детям перемешивать тесто, украшать готовый пирог или просто помогать на кухне. А потом устроить семейное чаепитие и сказать знаменитое: «Миу-миу-миу!»

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