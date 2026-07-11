Много-много лет назад поэт отбил девушку у друга: именно эта история рассказана в советском фильме «В моей смерти прошу винить Клаву К.»

Михаил Львовский превратил свою юношескую драму в одно из главных советских кинособытий.

Советская картина «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (1979) сразу стала событием: её смотрели не только подростки, но и взрослые, узнавая в истории свои первые чувства.

И секрет этой правдивости в том, что сюжет был основан на реальной судьбе автора сценария Михаила Львовского.

Книга, ставшая исповедью

Львовский в 1976 году написал повесть, в которой почти без прикрас рассказал о своей первой любви. Он честно признался, что прототипом главного героя был он сам, а Клава — его одноклассница Валентина Архангельская.

Их дружба переросла в глубокое чувство, но девушка выбрала другого. И этим другим оказался их общий друг Александр Гинзбург, в будущем известный как поэт, драматург и сценарист Александр Галич.

Любовь, предательство и кино

Для Михаила эта история стала личной трагедией. Он до конца школы добивался взаимности Валентины, но она вышла замуж за Галича.

Львовский счёл это предательством и навсегда разорвал дружбу. Позже он признавался, что всю жизнь любил только Валентину и именно ей посвятил многие песни и сценарии.

Уже взрослым он сказал дочери Валентины и Александра Галича:

«Я всю жизнь любил только твою маму».

Наследие Львовского

Львовский был не только автором этой повести, но и сценаристом других популярных фильмов о подростках: «Я вас любил», «Точка, точка, запятая…», «Это мы не проходили».

Он написал более трёхсот песен, среди которых «На Тихорецкую состав отправится» и «Вот солдаты идут». Но именно история с Клавой стала для него источником вдохновения на всю жизнь.

Источник: дзен-канал CINEMA

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