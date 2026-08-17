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Киноафиша Фильмы Ағайындылар Расписание Ағайындылар (2026) в Шымкенте на сегодня

Расписание Ағайындылар (2026) в Шымкенте на сегодня

Ағайындылар
Ағайындылар криминал 2026 / Казахстан
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Сегодня 17 Завтра 18 ср 19
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Расписание Ағайындылар в Шымкенте на 17 августа 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
22:20 от 2800 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
22:40 от 2400 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KK
01:00 от 2200 ₸
2D, KZ
00:00 от 2200 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
00:10 от 4300 ₸ 01:20 от 2200 ₸
2D, KZ
23:10 от 4300 ₸ 00:20 от 2200 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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