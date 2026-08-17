Расписание Ағайындылар в Шымкенте на 17 августа 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1 2D, KZ 22:20 от 2800 ₸ Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202 2D, KK 22:40 от 2400 ₸ Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13 2D, KK 01:00 от 2200 ₸ 2D, KZ 00:00 от 2200 ₸ Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7 2D, KK 00:10 от 4300 ₸ 01:20 от 2200 ₸ 2D, KZ 23:10 от 4300 ₸ 00:20 от 2200 ₸