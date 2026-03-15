Всего за 5 дней стал хитом Prime Video: этот сериал с Николь Кидман рвет топы стримингов

У детективного сериала есть большое будущее.

На Prime Video появился новый мировой хит — сериал «Скарпетта». Криминальный триллер из восьми эпизодов вышел 11 марта и почти сразу занял первое место по просмотрам на платформе.

Проект стал самым популярным на Prime Video сразу в нескольких странах — включая США, Канаду, Бразилию, Италию, Испанию, Австралию и Новую Зеландию. Сериал даже обошёл недавние премьеры платформы, среди которых «Молодой Шерлок», «56 дней», «Переправа», «Fallout» и «Игры зверей».

О чем сериал

Главная героиня истории — судмедэксперт доктор Кей Скарпетта, которую играет Николь Кидман. В сериале показаны сразу две временные линии: современная и события 1990-х годов.

Сюжет строится вокруг расследования убийства, где Скарпетта использует свои медицинские знания и опыт судебной экспертизы.

Проект основан на знаменитой серии книг Патриции Корнуэлл. С момента выхода первой книги в 1990 году писательница выпустила уже 29 романов, что дает создателям сериала огромный материал для будущих сезонов.

Второй сезон уже готовится

Продление сериала произошло ещё до премьеры первого сезона. Теперь, после сильного старта на стриминге, у проекта появились ещё более хорошие перспективы.

Шоураннер Лиз Сарнофф уже начала работу над продолжением. Съёмки второго сезона стартовали в марте, поэтому при регулярном графике выпусков новые серии могут выйти примерно в 2027 году.

С таким количеством книг в основе и успешным стартом на стриминге «Скарпетта» вполне может стать одной из долгих франшиз Prime Video.