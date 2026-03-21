Спустя годы Гослинг наконец развеял слухи о Призрачном гонщике: фанаты Marvel замерли в предвкушении

21 марта 2026 15:00
Кадр из фильма «Проект Аве Мария»

Это может быть один из самых удачных кастингов за последние годы.

Фанаты Marvel давно мечтают увидеть Райана Гослинга в роли культового героя — и теперь у них появился повод для надежды. Актер впервые подтвердил, что переговоры действительно были.

Слухи, которые оказались не просто слухами

История с Райаном Гослингом и Призрачным гонщиком обсуждается уже несколько лет. И вот теперь актер сам дал комментарий, который подлил масла в огонь.

В интервью Джошу Горовицу он признался:

«Мы кое-что обсуждали. Это сложная ситуация. Но мы не теряем надежды».

Прямого подтверждения нет, но и отрицания тоже — а для Marvel это уже многое значит.

Почему именно Призрачный гонщик

Интересно, что сам Гослинг давно не скрывает симпатии к этому персонажу. Еще в 2022 году он говорил, что именно Призрачного гонщика хотел бы сыграть больше всего.

Глава Marvel Studios Кевин Файги тогда поддержал идею:

«Райан потрясающий. Я бы с радостью нашел для него место в киновселенной Marvel».

С тех пор фанаты только усилили давление — и, судя по всему, не зря.

Чего ждать дальше

Пока это не официальный кастинг, но уже самый близкий к нему шаг за последние годы.

Если переговоры продолжатся, у Marvel есть шанс наконец вернуть Призрачного гонщика — и сразу с актером, которого фанаты хотят видеть в этой роли больше всего.

Анастасия Луковникова
Кто тут главнее? Кавилл и Джилленхол загнали Эйсу Гонсалес в тень в приключенческом экшене Гая Ричи Кто тут главнее? Кавилл и Джилленхол загнали Эйсу Гонсалес в тень в приключенческом экшене Гая Ричи Читать дальше 21 марта 2026
Для новых «Спасателей Малибу» нашли замену Памеле Андерсон: за ней в соцсетях следят 13 млн подписчиков Для новых «Спасателей Малибу» нашли замену Памеле Андерсон: за ней в соцсетях следят 13 млн подписчиков Читать дальше 20 марта 2026
«Эра "Крутого Уокера" ушла»: Чак Норрис умер после тренировки по карате «Эра "Крутого Уокера" ушла»: Чак Норрис умер после тренировки по карате Читать дальше 20 марта 2026
Килмера нет с нами год, но он появится в новом фильме: вот в какой картине ждать ИИ-версию актера Килмера нет с нами год, но он появится в новом фильме: вот в какой картине ждать ИИ-версию актера Читать дальше 20 марта 2026
Первая часть собрала более $11,8 млн — вторую точно хочу увидеть: этот боевик 80-х может получить ремейк Первая часть собрала более $11,8 млн — вторую точно хочу увидеть: этот боевик 80-х может получить ремейк Читать дальше 20 марта 2026
83,7 млн просмотров на Netflix: этот «свежак» уже обгоняет «Лакомый кусок» — 71% на Rotten Tomatoes 83,7 млн просмотров на Netflix: этот «свежак» уже обгоняет «Лакомый кусок» — 71% на Rotten Tomatoes Читать дальше 19 марта 2026
«Одна из лучших работ Фрэнсиса-Форда Кополлы»: когда в России покажут новый шедевр легендарного режиссера «Одна из лучших работ Фрэнсиса-Форда Кополлы»: когда в России покажут новый шедевр легендарного режиссера Читать дальше 19 марта 2026
Свадьба Зендаи и Холланда – правда или ложь? Официальная информация Свадьба Зендаи и Холланда – правда или ложь? Официальная информация Читать дальше 18 марта 2026
Играла милашку в «Такси» и была шпионкой с Брэдом Питтом: Марион Котийяр удивит ролью в необычной киноадаптации Играла милашку в «Такси» и была шпионкой с Брэдом Питтом: Марион Котийяр удивит ролью в необычной киноадаптации Читать дальше 17 марта 2026
