Спустя 27 сезонов вселенная «Гриффинов» наконец расширяется: в работу запущен долгожданный спин-офф

Легендарный мультсериал «Гриффины», который выходит уже более двух десятилетий, готовится расширить свою вселенную. Компании Fox и Hulu заказали сразу два сезона нового анимационного проекта под названием «Стьюи».

Спин-офф будет посвящен одному из самых популярных персонажей сериала — младшему ребенку семьи Гриффинов. В оригинальном шоу Стьюи известен как саркастичный и чрезвычайно умный малыш, способный строить сложные изобретения и придумывать невероятные планы.

О чем будет новый сериал

Создатели решили сосредоточиться на более раннем этапе жизни персонажа. В центре сюжета окажется Стьюи в дошкольном возрасте, который уже начинает проявлять свои гениальные способности.

Одной из главных тем станут путешествия во времени и пространстве. Судя по концепт-арту, герой будет использовать специальную машину времени. Рядом с ним неизменно окажется его любимая игрушка — плюшевый медведь Руперт.

Кто работает над проектом

За создание сериала отвечает Сет Макфарлейн — автор «Гриффинов» и голос Стьюи в оригинальном мультсериале. Он вновь озвучит персонажа в спин-оффе.

Проект создается совместно со студией 20th Television Animation. Премьера запланирована на телевизионный сезон 2027–2028 годов. Показывать сериал будут на Fox, а также на стриминговых сервисах Hulu и Disney+.