Прошло почти 20 лет: 20th Century Studios представила тизер фильма «Дьявол носит Prada — 2» (видео)

Прошло почти два десятилетия с момента выхода фильма «Дьявол носит Prada». Лента 2006 года быстро стала культовой и до сих пор регулярно возвращается в списки лучших фильмов о мире моды. Студия 20th Century Studios напомнила зрителям о продолжении — появился новый тизер сиквела. До премьеры картины осталось около двух месяцев.

Миранда Пристли возвращается

В центре истории снова оказывается Миранда Пристли — главный редактор журнала «Подиум». Мэрил Стрип вновь играет легендарную героиню, которая пытается удержать издание на плаву в эпоху цифровых медиа. Бумажный журнал стремительно теряет влияние и оказывается на грани закрытия.

Выход из кризиса связан с крупным рекламным контрактом. Переговоры приходится вести с модным брендом, которым теперь управляет Эмили — бывшая ассистентка Миранды. Роли неожиданно меняются местами: бывшие подчиненные оказываются сильнее своих прежних начальников.

Возвращение актеров спустя 20 лет

Сиквел объединил почти весь актерский состав оригинального фильма. На экране снова появятся Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. За режиссуру отвечает Дэвид Фрэнкел, снявший первую часть, сценарий вновь написала Алин Брош МакКенна.

К проекту присоединились и новые актеры. В фильме сыграли Кеннет Брана, Джастин Теру, Люси Лью и Полин Шаламе. В небольшом эпизоде появится Леди Гага, ранее снимавшаяся в «Джокере: Безумие на двоих».

Премьера фильма «Дьявол носит Prada — 2» запланирована на 1 мая. Картина выходит почти через 20 лет после оригинала, который собрал в мировом прокате более 326 миллионов долларов.