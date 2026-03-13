Прошло почти 20 лет: 20th Century Studios представила тизер фильма «Дьявол носит Prada — 2» (видео)

Меню
Русский English
Отмена
13 марта 2026 16:00
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»

Прошло почти два десятилетия с момента выхода фильма «Дьявол носит Prada». Лента 2006 года быстро стала культовой и до сих пор регулярно возвращается в списки лучших фильмов о мире моды. Студия 20th Century Studios напомнила зрителям о продолжении — появился новый тизер сиквела. До премьеры картины осталось около двух месяцев.

Миранда Пристли возвращается

В центре истории снова оказывается Миранда Пристли — главный редактор журнала «Подиум». Мэрил Стрип вновь играет легендарную героиню, которая пытается удержать издание на плаву в эпоху цифровых медиа. Бумажный журнал стремительно теряет влияние и оказывается на грани закрытия.

Выход из кризиса связан с крупным рекламным контрактом. Переговоры приходится вести с модным брендом, которым теперь управляет Эмили — бывшая ассистентка Миранды. Роли неожиданно меняются местами: бывшие подчиненные оказываются сильнее своих прежних начальников.

Возвращение актеров спустя 20 лет

Сиквел объединил почти весь актерский состав оригинального фильма. На экране снова появятся Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. За режиссуру отвечает Дэвид Фрэнкел, снявший первую часть, сценарий вновь написала Алин Брош МакКенна.

К проекту присоединились и новые актеры. В фильме сыграли Кеннет Брана, Джастин Теру, Люси Лью и Полин Шаламе. В небольшом эпизоде появится Леди Гага, ранее снимавшаяся в «Джокере: Безумие на двоих».

Премьера фильма «Дьявол носит Prada — 2» запланирована на 1 мая. Картина выходит почти через 20 лет после оригинала, который собрал в мировом прокате более 326 миллионов долларов.

Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Фанаты аниме ждали этого 6 лет: смотрим трейлер второго сезона «Дорохэдоро» — главного хита весны Фанаты аниме ждали этого 6 лет: смотрим трейлер второго сезона «Дорохэдоро» — главного хита весны Читать дальше 13 марта 2026
Netflix показал свежий тизер сериала «Ястреб» с Уиллом Ферреллом: премьера летом 2026 года (видео) Netflix показал свежий тизер сериала «Ястреб» с Уиллом Ферреллом: премьера летом 2026 года (видео) Читать дальше 13 марта 2026
Звезда «Титаника» Кейт Уинслет сыграет в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» — слухи подтвердились Звезда «Титаника» Кейт Уинслет сыграет в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» — слухи подтвердились Читать дальше 13 марта 2026
Эта злодейка станет главной в «Аватаре 4»: в Сети спорят о беременности Варанг Эта злодейка станет главной в «Аватаре 4»: в Сети спорят о беременности Варанг Читать дальше 12 марта 2026
Такого не было 15 лет: звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли и Халит Эргенч снова сыграют пару Такого не было 15 лет: звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли и Халит Эргенч снова сыграют пару Читать дальше 13 марта 2026
«Йеллоустоун: Маршалы» получит 2 сезон: сериал неожиданно собрал 20,6 млн зрителей за неделю «Йеллоустоун: Маршалы» получит 2 сезон: сериал неожиданно собрал 20,6 млн зрителей за неделю Читать дальше 13 марта 2026
Стал известен самый популярный сериал в России: это аниме обогнало даже «Ландыши» Стал известен самый популярный сериал в России: это аниме обогнало даже «Ландыши» Читать дальше 13 марта 2026
«Оскар-2026»: что будут есть и пить звезды на Губернаторском балу «Оскар-2026»: что будут есть и пить звезды на Губернаторском балу Читать дальше 12 марта 2026
Зрители выбрали топ-10 аниме 2025 года: «Поднятие уровня в одиночку» облажалось, но что тогда в списке? Зрители выбрали топ-10 аниме 2025 года: «Поднятие уровня в одиночку» облажалось, но что тогда в списке? Читать дальше 12 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше