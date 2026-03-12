Меню
«Оскар-2026»: что будут есть и пить звезды на Губернаторском балу

12 марта 2026 15:30
Кухня церемонии «Оскар»

Событие предстоит грандиозное. 

На Губернаторском балу 2026 года, который пройдёт в воскресенье после 98‑й церемонии «Оскара», в меню снова появятся фирменные блюда Вольфганга Пака — среди них куриный пирог и крекеры со слабосоленым лососем, выполненные в форме статуэтки «Оскар».

Кроме фирменных позиций в меню будет и несколько новинок. Будет установлена станция с суши и лососем, где пятеро поваров будут готовить роллы, нигири и хрустящие рисовые лепешки. На десерт гостям предложат яблочный штрудель по рецепту матери Пака, а также отдельную зону с мороженым. Сын Пака и су‑шеф Байрон Пак пояснил, что на этот раз они задействуют новую машину для мороженого, потому что обслуживать 1500 гостей сорбетами, джелато и мороженым крайне сложно — десерт обычно становится дубовым из‑за сильного холода, а техника позволит и поддерживать низкую температуру, и постоянно перемешивать массу, давая в результате однородную, шелковистую текстуру. При этом все сладости готовят с нуля.

Кухня церемонии «Оскар»

Пак уже в 32‑й раз отвечает за питание на этом балу и тщательно контролирует соблюдение диетических предпочтений гостей. В интервью Variety Он вспомнил случай с Хоакином Фениксом: после получения им «Оскара» за лучшую мужскую роль в 2020 году (за «Джокера») Феникс и его команда пришли на гала‑ужин. Актер сообщил, что они придерживаются веганского питания. Пак пообещал взять это на себя, команда накрыла стол исключительно веганскими блюдами, после чего Феникс назвал их лучшим веганским рестораном в мире — этим они очень гордятся.

Официальными винами церемонии вновь станут марки Clarendelle и Domaine Clarence Dillon, а официальным шампанским — Piper‑Heidsieck. Миксологи Чарльз Жоли и Лоренцо Антинори вместе с командой гонконгского бара Bar Leone будут готовить коктейли на основе текилы Don Julio. Цветочное оформление курировал креативный директор Petals LA Сако Саркисян.

Сама церемония «Оскара» пройдёт 15 марта в Dolby Theatre в Голливуде. Трансляция будет идти в прямом эфире на ABC и также будет доступна на Hulu.

Фото: Legion-Media
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
