Игнор Шона Пенна, сражение «Грешников» с «Битвой за битвой» и картина-триумфатор: кто стал лауреатом Оскара-2026

Церемония прошла накануне. Фильм «Битва за битвой» взял шесть номинаций.

Триллер «Битва за битвой» стал главным победителем 98-й церемонии «Оскар» в воскресенье, получив шесть статуэток, включая награду за лучший фильм.

Режиссер картины Пол Томас Андерсон был отмечен как лучший режиссер и также удостоен премии за лучший адаптированный сценарий.

Фильм разворачивается в полицейском государстве Америки. Премия принесла картине несколько основных трофеев, подтвердив признание критиков и академии.

На церемонии особенно запомнилась победа оператора Отем Дюральд Аркапоу. Ее работа над фильмом «Грешники» принесла ей «Оскар» в номинации лучшая операторская работа.

Аркапоу стала первой женщиной, получившей эту премию за всю историю «Оскара». Это считалось важной вехой для одной из самых закрытых профессий в киноиндустрии.

Шон Пенн был отмечен «Оскаром» за лучшую мужскую роль второго плана, но на награждение не явился. Ведущим и зрителям пришлось обойтись без его традиционной благодарственной речи.

Кто еще стал лауреатом «Оскара-2026»

Полный список победителей: Лучший фильм

«Битва за битвой», реж. Пол Томас Андерсон Номинанты:

«Хамнет», реж. Хлоя Чжао

«Грешники», реж. Райан Куглер

«Сентиментальная ценность», реж. Йоаким Триер

«Марти Великолепный», реж. Джош Сэфди

«Франкенштейн», реж. Гильермо дель Торо

«F1», реж. Джозеф Косински

«Бугония», реж. Йоргос Лантимос

«Секретный агент», реж. Клебер Мендоса Филью

«Сны поездов», реж. Клинт Бентли

Лучший режиссёр

Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой» Номинанты

Хлоя Чжао — «Гамнет»

Райан Куглер — «Грешники»

Джафар Панахи — «Простая случайность»

Джош Сэфди — «Марти Великолепный»

Лучшая мужская роль

Майкл Б. Джордан — «Грешники»

Номинанты

Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный»

Леонардо ДиКаприо — «Битва за битвой»

Вагнер Моура — «Секретный агент»

Итан Хоук — «Голубая луна»

Лучшая женская роль

Джесси Бакли — «Хамнет»

Номинанты

Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты»

Рената Реинсве — «Сентиментальная ценность»

Эмма Стоун — «Бугония»

Лучшая мужская роль второго плана

Шон Пенн — «Битва за битвой»

Номинанты

Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»

Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»

Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»

Делрой Линдо — «Грешники»

Лучшая женская роль второго плана

Эми Мэдиган — «Орудия»

Номинанты

Тияна Тейлор — «Битва за битвой»

Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность»

Вунми Мосаку — «Грешники»

Инга Ибсдоттер Лиллеос — «Сентиментальная ценность»

Лучший оригинальный сценарий

«Грешники», сценарист Райан Куглер

Номинанты

«Марти Великолепный», сценаристы Джош Сэфди и Рональд Бронштейн

«Простая случайность», сценарист Джафар Панахи

«Голубая луна», сценарист Роберт Каплоу

«Сентиментальная ценность», сценаристы Йоаким Триер и Эскиль Вогт

Лучший адаптированный сценарий

«Битва за битвой», сценарист Пол Томас Андерсон

Номинанты

«Хамнет», сценаристы Хлоя Чжао и Мэгги О’Фаррелл

«Франкенштейн», сценарист Гильермо дель Торо

«Бугония», сценарист Уилл Трейси

«Сны поездов», сценаристы Клинт Бентли, Грег Куидар

Лучший международный фильм

«Сентиментальная ценность», реж. Йоаким Триер

Номинанты

«Сират», реж. Оливер Лаше

«Секретный агент», реж. Клебер Мендонса Филью

«Простая случайность», реж. Джафар Панахи

«Голос Хинд Раджаб», реж. Каутер Бен Ханья

Лучший анимационный фильм

«Кей-поп-охотницы на демонов», реж. Крис Аппельханс, Мэгги Кан

Номинанты

«Зверополис 2» , реж. Джаред Буш, Байрон Ховард

«Элио», реж. Эдриан Молина, Мадлен Шарафьян, Доми Ши

«Маленькая Амели», реж. Лянь-Чжо Хань Цзинь Куан, Майлис Валладе

«Арко» , реж. Уго Бьенвеню

Лучший документальный фильм

Mr. Nobody Against Putin

Лучший саундтрек

Людвиг Горанссон – «Грешники»

Лучшая песня

Golden, «Кей-поп охотницы на демонов»

Лучший звук

«F1»

Лучший монтаж

«Битва за битвой»

Лучшая операторская работа

Отем Дюральд Аркапоу «Грешники»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Девушка, которая плакала жемчугом»

Лучший дизайн костюмов

Кейт Хоули «Франкенштейн»

Лучший макияж и прически

«Франкенштейн»

Лучший кастинг Кассандра Кулукундис – «Битва за битвой»

Лучший игровой короткометражный фильм

The Singers

«Двое людей обмениваются слюной»

Лучшая работа художника-постановщика

«Франкенштейн»

Лучшие визуальные эффекты

«Аватар: Пламя и пепел»

Лучший короткометражный документальный фильм

«Все пустые комнаты»