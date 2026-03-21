Киноафиша Новости И даже «Клюквенный щербет»: какие турецкие сериалы сняли с эфира из-за праздников в Турции

И даже «Клюквенный щербет»: какие турецкие сериалы сняли с эфира из-за праздников в Турции

21 марта 2026 14:00
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Объясняем, какие проекты лучше не ждать.

Фанаты турдизи остались без новых серий — сразу несколько популярных проектов временно сняли с эфира. Рассказываем, какие сериалы пропали из расписания и когда ждать возвращения.

Неделя без премьер

Текущая неделя стала непростой для зрителей турецких сериалов. Из-за религиозных праздников телеканалы решили временно отменить показы новых эпизодов.

Такая практика для турдизи не редкость, но каждый раз вызывает волну недовольства у фанатов, особенно когда речь идет о самых рейтинговых проектах.

Кто не вышел в эфир

В понедельник зрители не увидели новые серии сразу двух сериалов — «Далекий город» и «Дети Рая».

Чуть позже стало известно, что под перенос попал и финал «Наследника». Заключительную серию перенесли на 26 марта, что особенно расстроило тех, кто ждал развязку.

Также паузу взяли пятничные хиты — «Это море переполнится» и «Клюквенный щербет». Новые эпизоды этих проектов выйдут только на следующей неделе.

Что случилось с «Розами и грехами»

Отдельно стоит отметить сериал «Розы и грехи». Изначально планировалось, что 22 серия выйдет 21 марта, но трансляцию отменили.

Продюсеры заранее предупредили зрителей, что новая серия выйдет только 28 марта. Такое решение также связано с праздничной неделей.

Почему это происходит каждый год

Переносы из-за религиозных праздников — обычная практика для турецкого телевидения. В такие периоды аудитория меняет привычный ритм просмотра, и каналы предпочитают не рисковать рейтингами.

Так что остается только немного подождать — уже на следующей неделе большинство проектов вернется в эфир.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
