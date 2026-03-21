И даже «Клюквенный щербет»: какие турецкие сериалы сняли с эфира из-за праздников в Турции

Фанаты турдизи остались без новых серий — сразу несколько популярных проектов временно сняли с эфира. Рассказываем, какие сериалы пропали из расписания и когда ждать возвращения.
Неделя без премьер
Текущая неделя стала непростой для зрителей турецких сериалов. Из-за религиозных праздников телеканалы решили временно отменить показы новых эпизодов.
Такая практика для турдизи не редкость, но каждый раз вызывает волну недовольства у фанатов, особенно когда речь идет о самых рейтинговых проектах.
Кто не вышел в эфир
В понедельник зрители не увидели новые серии сразу двух сериалов — «Далекий город» и «Дети Рая».
Чуть позже стало известно, что под перенос попал и финал «Наследника». Заключительную серию перенесли на 26 марта, что особенно расстроило тех, кто ждал развязку.
Также паузу взяли пятничные хиты — «Это море переполнится» и «Клюквенный щербет». Новые эпизоды этих проектов выйдут только на следующей неделе.
Что случилось с «Розами и грехами»
Отдельно стоит отметить сериал «Розы и грехи». Изначально планировалось, что 22 серия выйдет 21 марта, но трансляцию отменили.
Продюсеры заранее предупредили зрителей, что новая серия выйдет только 28 марта. Такое решение также связано с праздничной неделей.
Почему это происходит каждый год
Переносы из-за религиозных праздников — обычная практика для турецкого телевидения. В такие периоды аудитория меняет привычный ритм просмотра, и каналы предпочитают не рисковать рейтингами.
Так что остается только немного подождать — уже на следующей неделе большинство проектов вернется в эфир.