«Гораздо больше хаоса»: в Сети появились первые подробности 3 сезона Fallout — рассказываем

Фанаты Fallout могут начинать готовиться — третий сезон уже активно разрабатывается, и, судя по первым деталям, он станет масштабнее и смелее предыдущих.

Больше хаоса и новых идей

Шоураннер Женева Робертсон-Дуорет намекнула, что в новом сезоне появятся элементы из игровой вселенной, которые долго откладывали.

Подробности пока держатся в секрете, но актёр, сыгравший Максимуса, уже подогрел интерес: зрителей ждёт «гораздо больше хаоса».

Новые локации и дух исследования

Сюжет расширится географически. По словам создателей, Гуль движется в сторону Колорадо, но путь будет далеко не прямым.

Это важный момент — сериал хочет передать главное ощущение оригинальных игр: постоянное исследование и неожиданные приключения в Пустоши.

Когда ждать продолжение

Официальной даты релиза пока нет, но если производство пойдёт по плану, третий сезон может выйти уже в 2027 году.

Судя по первым намёкам, история Люси, Гуля и Максимуса станет ещё более непредсказуемой — и именно этого фанаты ждали от продолжения.