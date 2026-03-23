«Гораздо больше хаоса»: в Сети появились первые подробности 3 сезона Fallout — рассказываем

Фанаты Fallout могут начинать готовиться — третий сезон уже активно разрабатывается, и, судя по первым деталям, он станет масштабнее и смелее предыдущих.
Больше хаоса и новых идей
Шоураннер Женева Робертсон-Дуорет намекнула, что в новом сезоне появятся элементы из игровой вселенной, которые долго откладывали.
Подробности пока держатся в секрете, но актёр, сыгравший Максимуса, уже подогрел интерес: зрителей ждёт «гораздо больше хаоса».
Новые локации и дух исследования
Сюжет расширится географически. По словам создателей, Гуль движется в сторону Колорадо, но путь будет далеко не прямым.
Это важный момент — сериал хочет передать главное ощущение оригинальных игр: постоянное исследование и неожиданные приключения в Пустоши.
Когда ждать продолжение
Официальной даты релиза пока нет, но если производство пойдёт по плану, третий сезон может выйти уже в 2027 году.
Судя по первым намёкам, история Люси, Гуля и Максимуса станет ещё более непредсказуемой — и именно этого фанаты ждали от продолжения.