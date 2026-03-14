Русский English
Фильму «Одиссея» подарят больше времени проката в кинотеатрах

14 марта 2026 16:00
Картину ждут многие. 

Кинокомпания Universal Pictures изменила дистрибьюторскую стратегию. Компания планирует оставлять ряд крупных премьер в кинотеатрах дольше. The New York Times сообщил, что это вернёт практику, существовавшую до пандемии, и даст зрителям больше времени посмотреть фильмы на большом экране.

По новой политике, с 2026 года некоторые новинки будут показывать в кино не менее пяти уик‑эндов перед выходом на стримингах. С 2027 года период показа увеличат до семи недель. Это отступление от пандемийной практики, когда цифровые релизы часто появлялись уже после трёх уик‑эндов.

Одним из первых фильмов, которые попадут под новые правила, станет эпическая картина Кристофера Нолана под названием «Одиссея». Премьера фильма назначена на 17 июля 2026 года. В актёрском списке значатся Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Люпита Нионго, Зендая, Шарлиз Терон, Джон Бернтал и Джон Легуизамо.

Другие громкие премьеры Universal тоже получат удлинённые прокатные окна. При этом подразделение Focus Features не затронут: его релизы останутся по собственной гибкой схеме для артхауса и фестивального кино.

Фото: Кадр из фильма «Одиссея»
Камилла Булгакова
