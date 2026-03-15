Киноафиша Новости Этот триллер 2014 года внезапно стал хитом на Netflix: а ведь его рейтинг на Rotten Tomatoes всего 28%

Этот триллер 2014 года внезапно стал хитом на Netflix: а ведь его рейтинг на Rotten Tomatoes всего 28%

15 марта 2026 12:00
Кадр из фильма «Пленница»

Провальный проект неожиданно заинтересовал зрителей.

Иногда фильмы получают вторую жизнь спустя годы после премьеры. Именно это произошло с триллером «Пленница» (The Captive) с Райаном Рейнольдсом. Картина вышла ещё в 2014 году и не стала большим хитом. Но спустя 12 лет она неожиданно привлекла внимание зрителей Netflix.

Как сообщает издание CBR, фильм 13 марта дебютировал на восьмом месте в чартах стриминга в США, а уже на следующий день поднялся на пятую строчку. Для картины с таким скромным рейтингом это довольно неожиданный результат.

Почему у фильма такие низкие оценки

По данным Rotten Tomatoes, «Пленница» получила всего 28 % положительных отзывов критиков. Это один из самых слабых результатов в фильмографии Райана Рейнольдса.

Однако у актёра есть и более провальные проекты. Например, фантастический боевик «R.I.P.D.» получил лишь 13 % положительных оценок, а фильм «Зелёный Фонарь» — около 25 %.

Тем не менее зрительские оценки «Пленницы» также оказались довольно низкими — около 34 %.

О чём фильм

Сюжет триллера развивается вокруг исчезновения девочки. Спустя восемь лет после трагедии детективы находят новые улики, которые дают надежду на то, что ребёнок может быть жив.

История рассказана в нелинейной структуре, а действие разворачивается на протяжении восьми лет. Все сцены фильма были сняты зимой в районе Ниагарского водопада в Онтарио, что усиливает мрачную атмосферу расследования.

Несмотря на слабые оценки критиков, интерес зрителей показывает, что даже спустя годы некоторые фильмы способны найти свою аудиторию — особенно на стриминговых платформах.

Фото: Кадр из фильма «Пленница»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
