Даже Сара Мишель Геллар согласилась, но не сошлось: Hulu принял непростое решение по перезапуску «Баффи»

15 марта 2026 11:00
Фандом столкнулся с неприятным известием.

Иногда новости о долгожданных проектах оказываются совсем не такими, как хотелось бы фанатам. Именно это произошло с перезапуском «Баффи — истребительницы вампиров».

Сериал, который должен был вернуть историю о легендарной охотнице на вампиров, больше не находится в разработке у Hulu. Об этом сообщила сама Сара Мишель Геллар.

Что известно о закрытом проекте

Новый сериал должен был стать продолжением оригинальной истории. Рабочее название проекта — «Новый Саннидейл». По задумке авторов, Баффи уже стала наставницей и должна была обучать нового охотника, который продолжит борьбу с монстрами.

Разработкой проекта занимались Лила и Нора Цукерман, а режиссёром должна была выступить Хлоя Чжао, известная по фильму «Вечные».

Что сказала Сара Мишель Геллар

Актриса опубликовала сообщение в социальных сетях, где подтвердила: Hulu больше не работает над перезапуском.

Причины отмены проекта она не назвала. Также неизвестно, будут ли права на сериал предложены другим студиям или стриминговым платформам.

Пока это означает одно — Баффи Саммерс не вернётся на экраны в ближайшее время.

Почему сериал всё ещё важен для зрителей

Оригинальная «Баффи — истребительница вампиров» выходила с 1997 по 2003 год и стала одним из самых культовых подростковых сериалов своего времени.

История о девушке, которая должна сражаться с вампирами и демонами, до сих пор остаётся популярной. Семь сезонов и 144 эпизода продолжают смотреть новые поколения зрителей.

Поэтому многие фанаты надеются, что история о Баффи всё-таки получит новое продолжение — пусть даже на другой платформе.

Фото: Кадр из сериала «Баффи — истребительница вампиров»
Анастасия Луковникова
