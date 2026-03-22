Дату финала 2 сезона уже слили в Сеть: чем закончится турецкий сериал «Далекий город»

22 марта 2026 11:00
Кадр из сериала «Далекий город»

Заодно запасайтесь бумажными платками.

Поклонникам сериала «Далекий город» пора готовиться к непростому прощанию. В сети уже появилась предполагаемая дата финала второго сезона — и, судя по слухам, лёгким он точно не будет.

Когда выйдет финал

По информации инсайдеров, финальная серия второго сезона выйдет 15 июня и станет 65-й по счёту. Правда, такие даты в турецких проектах часто меняются, поэтому зрителям стоит держать в уме возможные переносы.

Почему финал называют грустным

Главная интрига — судьба одного из ключевых персонажей. По слухам, герой окажется в больнице в тяжёлом состоянии, и это сразу даёт понять: хэппи-энда ждать не стоит.

Судя по реакции фанатов, именно этот поворот уже вызывает больше всего обсуждений и переживаний.

Будет ли продолжение

Инсайдеры утверждают, что сериал уже продлили на третий сезон, хотя официальных заявлений пока не было.

И здесь возникает главный вопрос: если часть важных героев действительно уйдёт, каким станет продолжение и удержит ли оно интерес зрителей. Пока ответов нет — и именно это подогревает интерес к финалу ещё сильнее.

Фото: Кадр из сериала «Далекий город»
Анастасия Луковникова
И даже «Клюквенный щербет»: какие турецкие сериалы сняли с эфира из-за праздников в Турции И даже «Клюквенный щербет»: какие турецкие сериалы сняли с эфира из-за праздников в Турции Читать дальше 21 марта 2026
Терпения зрителей хватило только на 7 серий: турецкий сериал «Под одним дождем» закрыли — разбираемся, почему Терпения зрителей хватило только на 7 серий: турецкий сериал «Под одним дождем» закрыли — разбираемся, почему Читать дальше 21 марта 2026
Этот сериал еще не вышел, но уже получил звание «аниме 2026 года»: те, кто увидел его — в полном восторге Этот сериал еще не вышел, но уже получил звание «аниме 2026 года»: те, кто увидел его — в полном восторге Читать дальше 23 марта 2026
Идет по стопам Умы Турма: дочь актрисы сыграет в детективной семейной саге Netflix — подробности Идет по стопам Умы Турма: дочь актрисы сыграет в детективной семейной саге Netflix — подробности Читать дальше 23 марта 2026
«Гораздо больше хаоса»: в Сети появились первые подробности 3 сезона Fallout — рассказываем «Гораздо больше хаоса»: в Сети появились первые подробности 3 сезона Fallout — рассказываем Читать дальше 23 марта 2026
Ждали нового Северуса Снейпа? Не ждите! Самый спорный кастинг подтвердился — детали Ждали нового Северуса Снейпа? Не ждите! Самый спорный кастинг подтвердился — детали Читать дальше 23 марта 2026
Не только обаятельная «Горничная» Сидни Суини: 5 успешных новинок марта 2026 года — это надо посмотреть Не только обаятельная «Горничная» Сидни Суини: 5 успешных новинок марта 2026 года — это надо посмотреть Читать дальше 23 марта 2026
$80,5 только за выходные: эта зарубежная новинка со звездой «Дневника памяти» заставит плакать Netflix — даже «Крик-7» обогнала $80,5 только за выходные: эта зарубежная новинка со звездой «Дневника памяти» заставит плакать Netflix — даже «Крик-7» обогнала Читать дальше 23 марта 2026
Как Арья Старк и Пес из «Игры престолов»: эту парочку в новом сезоне другого проекта жду особенно — кастинг уже прошли Как Арья Старк и Пес из «Игры престолов»: эту парочку в новом сезоне другого проекта жду особенно — кастинг уже прошли Читать дальше 23 марта 2026
