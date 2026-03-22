Дату финала 2 сезона уже слили в Сеть: чем закончится турецкий сериал «Далекий город»

Поклонникам сериала «Далекий город» пора готовиться к непростому прощанию. В сети уже появилась предполагаемая дата финала второго сезона — и, судя по слухам, лёгким он точно не будет.

Когда выйдет финал

По информации инсайдеров, финальная серия второго сезона выйдет 15 июня и станет 65-й по счёту. Правда, такие даты в турецких проектах часто меняются, поэтому зрителям стоит держать в уме возможные переносы.

Почему финал называют грустным

Главная интрига — судьба одного из ключевых персонажей. По слухам, герой окажется в больнице в тяжёлом состоянии, и это сразу даёт понять: хэппи-энда ждать не стоит.

Судя по реакции фанатов, именно этот поворот уже вызывает больше всего обсуждений и переживаний.

Будет ли продолжение

Инсайдеры утверждают, что сериал уже продлили на третий сезон, хотя официальных заявлений пока не было.

И здесь возникает главный вопрос: если часть важных героев действительно уйдёт, каким станет продолжение и удержит ли оно интерес зрителей. Пока ответов нет — и именно это подогревает интерес к финалу ещё сильнее.