Киноафиша
Фильмы
Копы в кино
Расписание сеансов Копы в кино, 2026 в Костанае
О фильме
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Копы в кино»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, RU
12:25
от 2000 ₸
14:15
от 2000 ₸
16:05
от 2100 ₸
20:15
от 2500 ₸
22:05
от 2500 ₸
23:55
от 2500 ₸
Арман 3D
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, RU
16:30
от 2100 ₸
18:20
от 2500 ₸
22:40
от 2500 ₸
Казахстан 3D
г. Костанай, ул. Гоголя, 74
2D, RU
19:00
от 2000 ₸
