Kinoplexx Kosshy
ул. Республики, 11 (2 этаж)
400 метров
Chaplin MEGA Silk Way
просп. Кабанай батыра, 62
13.2 км
Арман 3D
просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
17.5 км
Arman Asia Park (Астана)
левый берег, ТРЦ «Asia Park»
17.5 км
Kinopark 7 IMAX Keruen
ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
17.7 км
Chaplin Khan Shatyr
просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
17.8 км
Киноконцертный зал «КазМедиа Холл»
ул. Кунаева 4
18 км
Paramount
улица Кайыма Мухамедханова, 6
18.4 км
Kinopark 8 IMAX Saryarka
ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
18.6 км
Open Sky cinema
ул. Сарайшык, 13/6
18.7 км
Kinopark 6 Keruencity
ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
19.4 км
Евразия Cinema7
ул. Петрова, 24
21.1 км
