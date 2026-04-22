Понравилась история «Проект «Конец света» ? Вот еще 3 похожих фильма — в Космосе возможно все

Фильм «Проект «Конец света» стал одним из самых успешных за последнее время. История не только спасения планет, но и дружбы между человеком и инопланетянином тронула многим. В фильме сочетается и драма, и комедия. Мы предлагаем вам обратить внимание на три других фильма с похожей атмосферой.

Группа американских астронавтов, находящихся в открытом космосе, неожиданно оказывается под обстрелом обломков, вызванных взрывом российского спутника. В живых остаются только два человека: новичок Райан Стоун и опытный командир Мэтт Ковальски.

Поскольку продолжение полета становится невозможным, Мэтт решает использовать индивидуальный ракетный двигатель, чтобы вместе с Райаном добраться до Международной космической станции. Они находят работающий космический корабль, но возникают сложности при попытке прикрепиться к станции. В итоге Мэтт оказывается перед сложным выбором, который может определить их судьбу.

Действие происходит в недалеком будущем, когда Солнце начинает угасать, погружая Землю в холод. Чтобы спасти человечество, запускается миссия «Икар-2», главная задача которой — доставить ядерное устройство к Солнцу, чтобы инициировать реакцию, способную вернуть ему свет.

Однако команда вскоре обнаруживает, что предыдущая миссия «Икар-1» пропала без вести. Это открытие приводит героев к решению отправиться на поиски пропавших, что в итоге оборачивается для них множеством трудностей. Главный герой должен будет принять судьбоносное решение.

Во время исследовательской миссии на Марсе начинается буря, в результате которой экипаж вынужден покинуть планету, оставив одного из членов — Марка Уотни, которого сочли погибшим.

Тем не менее, Марк выживает и оказывается в экстремальных условиях с ограниченными запасами пищи и воды. Его знания в области ботаники и инженерии помогают ему справляться с трудностями.

Тем временем на Земле NASA и команда ученых начинают подозревать, что Марк все еще жив. Они разрабатывают план его спасения, используя все доступные ресурсы и технологии, чтобы вытащить его из этой «ловушки».