Киноафиша Статьи Понравилась история «Проект «Конец света» ? Вот еще 3 похожих фильма — в Космосе возможно все

Понравилась история «Проект «Конец света» ? Вот еще 3 похожих фильма — в Космосе возможно все

22 апреля 2026 15:00
Кадр из фильма «Проект «Конец света»

Везде сильный и обаятельный главный герой.

Фильм «Проект «Конец света» стал одним из самых успешных за последнее время. История не только спасения планет, но и дружбы между человеком и инопланетянином тронула многим. В фильме сочетается и драма, и комедия. Мы предлагаем вам обратить внимание на три других фильма с похожей атмосферой.

«Гравитация» (2013)

Группа американских астронавтов, находящихся в открытом космосе, неожиданно оказывается под обстрелом обломков, вызванных взрывом российского спутника. В живых остаются только два человека: новичок Райан Стоун и опытный командир Мэтт Ковальски.

Понравилась история «Проект «Конец света» ? Вот еще 3 похожих фильма — в Космосе возможно все

Поскольку продолжение полета становится невозможным, Мэтт решает использовать индивидуальный ракетный двигатель, чтобы вместе с Райаном добраться до Международной космической станции. Они находят работающий космический корабль, но возникают сложности при попытке прикрепиться к станции. В итоге Мэтт оказывается перед сложным выбором, который может определить их судьбу.

«Пекло» (2007)

Действие происходит в недалеком будущем, когда Солнце начинает угасать, погружая Землю в холод. Чтобы спасти человечество, запускается миссия «Икар-2», главная задача которой — доставить ядерное устройство к Солнцу, чтобы инициировать реакцию, способную вернуть ему свет.

Понравилась история «Проект «Конец света» ? Вот еще 3 похожих фильма — в Космосе возможно все

Однако команда вскоре обнаруживает, что предыдущая миссия «Икар-1» пропала без вести. Это открытие приводит героев к решению отправиться на поиски пропавших, что в итоге оборачивается для них множеством трудностей. Главный герой должен будет принять судьбоносное решение.

«Марсианин» (2015)

Во время исследовательской миссии на Марсе начинается буря, в результате которой экипаж вынужден покинуть планету, оставив одного из членов — Марка Уотни, которого сочли погибшим.

Тем не менее, Марк выживает и оказывается в экстремальных условиях с ограниченными запасами пищи и воды. Его знания в области ботаники и инженерии помогают ему справляться с трудностями.

Понравилась история «Проект «Конец света» ? Вот еще 3 похожих фильма — в Космосе возможно все

Тем временем на Земле NASA и команда ученых начинают подозревать, что Марк все еще жив. Они разрабатывают план его спасения, используя все доступные ресурсы и технологии, чтобы вытащить его из этой «ловушки».

Фото: Кадры из фильмов «Проект «Конец света», «Гравитация», «Пекло», «Марсианин»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
