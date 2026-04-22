Меню
Русский English
Отмена
Смотрю хит СССР 10 раз, а о трагедии не знала: что случилось со звездой фильма «Белые росы»

Смотрю хит СССР 10 раз, а о трагедии не знала: что случилось со звездой фильма «Белые росы»

22 апреля 2026 18:00
Кадр из фильма «Белые росы»

Юная Юлия Космачева всегда сияла на экране.

Юлия Космачева была одной из самых заметных юных актрис СССР 80-х годов. Родилась будущая звезда в Минске в 1976 году, блистала в нескольких популярных картинах и ушла из жизни слишком рано, оставив заметный след в кино.

С ранних лет у Юли проявлялись харизма и обаяние. Мать Татьяна, которая работала директором съемочной группы, записала дочь в танцевальный кружок и часто брала ее на работу. Девочка участвовала в школьных и студийных мероприятиях. По воспоминаниям, Татьяна видела в дочери талант и всячески поддерживала его — даже поручила ей проведение песенного конкурса «Красные гвоздики» вместе с Зинаидой Бондаренко, и Юля справилась без страха перед публикой и камерой.

В кино Юля пришла рано. В шесть лет режиссер Ефим Грибов заметил Юлю в танцевальном кружке и пригласил сниматься в короткометражке «Обуза». Ее героиня переживала тяжелую потерю, и молодая актриса быстро находила нужную эмоцию: чтобы настроиться, она начинала плакать, будто переживала утрату по-настоящему. Эта работа принесла ей известность среди киностудий.

После «Обузы» Игорь Добролюбов пригласил Космачеву на роль Галюни в фильме «Белые росы». Ее время в кадре сократили, чтобы маленькая актриса успевала сниматься в двух проектах одновременно. Юля много работала и не жаловалась на усталость. В разные годы она снималась с такими актерами, как Николай Караченцов, Владимир Носик, Антон Табаков и Армен Джигарханян.

Юля сама просила режиссеров дать ей роли. Так, она уговорила Наталью Збандут позволить ей сыграть Красную Шапочку в картине «Сказки старого волшебника», объясняя, что очень хочет эту роль и потом уже не сможет быть маленькой. В фильмографии актрисы также значатся картины «Что у Сеньки было», «Третий в пятом ряду», «Топинамбуры» и несколько работ по озвучиванию.

Смотрю хит СССР 10 раз, а о трагедии не знала: что случилось со звездой фильма «Белые росы»

С возрастом интерес режиссеров к Космачевой стал уменьшаться — в кино сменилась мода на типажи, и предложений стало меньше. Юля вернулась к обычной жизни, но не оставила связь с экраном. Она мечтала о театральном образовании, но мама посоветовала выбрать более надежную профессию в непростые девяностые. По совету матери Юля поступила на факультет журналистики Минского университета и окончила его.

После университета она работала на телевидении и вела разные программы. Среди проектов была передача «Столичный хит», над которой она трудилась и развивала собственные идеи. К 24 годам актриса и ведущая успела вступить в брак и развестись, продолжая работать и ждать новых предложений от режиссеров. Трагедия произошла 17 декабря 2000 год. Юлия отправилась к другу в гости, тот ненадолго ушел и вернувшись нашел тело девушки. Вердикт скорой — остановка сердца. Других подробностей до сих пор нет.

Фото: Кадр из фильма «Белые росы», кадр из программы «Столичный хит»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше