4 лучших сериала Amazon последних лет: не уступают хитам HBO и Netflix

В последние годы стриминг-сервис Amazon уверенно догнал таких гигантов, как HBO и Netflix, по качеству оригинального контента. Медиагигант не боится экспериментировать: в его портфолио соседствуют смелые драмы, зрелищные экшены в духе боевиков девяностых и необычные жанровые гибриды.

Мы собрали четыре шоу Prime Video последних лет, которые точно заслуживают просмотра.

«Джек Ричер»

«Джек Ричер» — экранизация популярной книжной серии Ли Чайлда, которую писатель начал создавать ещё в конце девяностых. До этого приключения немногословного ветерана уже пытались перенести на большой экран, но даже присутствие Тома Круза не спасло те фильмы.

Сериальная версия — это эталонный боевик, стилизованный под лучшие жанровые образцы девяностых. В каждом сезоне есть добротная детективная линия, но главное в шоу — невозмутимый гигант, который жестоко наказывает любого, кто встанет у него на пути.

«Фоллаут»

«Фоллаут» — адаптация культовой серии видеоигр, за которую взялся Джонатан Нолан, родной брат Кристофера Нолана и его многолетний соавтор. Шоу получилось максимально приближённым к первоисточнику: те же декорации, те же костюмы, причудливые ретрофутуристические устройства.

Но даже зрители, совсем не знакомые с играми, найдут здесь много интересного: закрученный сюжет, где герои нередко оказываются не теми, за кого себя выдают; аутентичный постапокалиптический мир; совершенно разных, но по-своему обаятельных персонажей.

«Мистер и миссис Смит»

Сериал Amazon — уже третье воплощение знакомого сюжета. Первым был триллер 1996 года в духе бондианы, затем — самая известная версия с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, которая скорее напоминала драмеди.

Новое шоу от Дональда Гловера пытается совместить оба подхода, но уходит ещё дальше в иронию. Перед нами комедия положений с перестрелками и романтично-токсичная пара.

«Извне»

«Извне» — сериал по оригинальной задумке шоураннера Джона Гриффина, хотя источники вдохновения угадываются с первых серий. Конечно же, это Стивен Кинг. В городке, окружённом таинственным лесом и его жуткими обитателями, сразу чувствуется влияние «Под куполом».

По ходу сюжета мы узнаём всё больше деталей, но одновременно ситуация усложняется из-за конфликтов внутри группы. Сериал пугает не только монстрами и атмосферой, но и тем, на что способны люди, доведённые до отчаяния.