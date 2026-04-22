В брюках клёш ходили не только советские стиляги: как морякам они спасали жизнь

22 апреля 2026 09:00
Кадр из мультсериала «Ну, погоди!»

Это был обязательный «дресс-код» на корабле.

Для многих современных россиян образ советских модников ассоциируется с фильмом «Стиляги»: обязательный начёс на волосах, пиджаки с громадными лацканами и, конечно, брюки-клеш. Эта модель штанов прочно обосновалась в гардеробе модной молодёжи, но мало кто задумывался, что своим появлением она обязана вовсе не сухопутным щеголям, а морякам, рассекавшим в них по корабельным палубам.

«Морские волки» выбирали клеши отнюдь не из желания покрасоваться. Эта традиция уходит корнями в эпоху парусных судов. Штаны подобного покроя дарили матросу невероятную свободу передвижения — качество, бесценное для работы на палубе.

В такой одежде можно было ловко маневрировать среди такелажа, наводить порядок на корабле и выполнять любые физические обязанности, не ощущая ни малейшего дискомфорта или скованности.

Клеши легко подворачивались — это пригождалось и при мытье палубы, и при выходе на берег, чтобы не тащить за собой мокрую ткань. Но главное преимущество крылось в другом: между ногой и свободно ниспадающей тканью образовывалась прослойка тёплого воздуха, которая служила отличной защитой от холода и воды.

Для моряков, бороздивших северные широты, это было настоящим спасением.

Существовал и ещё один, поистине жизненно важный навык, который преподавали морякам. В случае падения за борт рекомендовалось быстро снять штаны, завязать узлом каждую штанину снизу, а затем надуть их — получалось подобие импровизированного спасательного круга.

Держась за это нехитрое приспособление, можно было продержаться на воде до прибытия помощи. Так что брюки-клеш служили не только символом стиля, но и средством выживания.

Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
