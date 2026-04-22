Меню
Русский English
Отмена
В 1961 году эту мелодраму называли «пошлой», а сегодня зрители ее пересматривают и восхищаются: искренность бьет прямо в сердце

22 апреля 2026 13:00
Кадр из фильма «Алешкина любовь»

Люди пересматривают киноленту и не могут сдержать эмоции: слишком больно и честно.

Фильм, который в 1961 году критики называли «пошлым», сегодня пересматривают совсем иначе. Речь об «Алешкиной любви» — тихой мелодраме, которую когда-то обвиняли в излишней простоте.

Сейчас зрители возвращаются к ней не из ностальгии, а за ощущением искренности, которого почти не осталось в современном кино.

Что увидели спустя годы

История кажется незатейливой: геолог Алешка влюбляется и после тяжелой смены идет пешком километры, чтобы просто увидеть Зинку. Раньше это воспринималось как наивность, теперь — как редкая преданность. Зрители всё чаще говорят, что именно такие чувства сегодня выглядят настоящими.

«Очень душевный фильм про чистую любовь. Сейчас таких мужчин наверно нет, которые после смены готовы 9 км пройти пешком чтобы просто увидеть свою девушку. А трудились и днём и ночью на такой трудной работе», — пишут в Сети зрители.

В начале 60-х картину критиковали за «неправильный» тон. Не хватало пафоса, идеологии, громких смыслов. Простая человеческая история казалась недостаточно значимой и даже вызывала раздражение у части критиков.

Сегодня внимание сместилось. Зритель ценит не лозунги, а живые эмоции. Алешка больше не выглядит слабым — его спокойствие и упорство читаются как сила характера.

«Вот уж где ни грамма пошлости. Тонко тут всё, исключительно нежно, на оттенках чувств, никакой прямолинейности»

Пересмотр показал: фильм не устарел, а наоборот — стал понятнее. То, что когда-то называли пошлостью, оказалось честностью и именно такой простой, тихой нежности сейчас особенно не хватает на экране. Так что если хотите чего-то доброго и светлого, то смело включайте «Алешкину любвь». Она точно не разочарует.

Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше