Русский English
Любимая героиня Тося из «Девчат» неожиданно «появилась» в фильме Гайдая «Кавказская пленница»: некоторые узнали об этом спустя 60 лет

22 апреля 2026 10:00
Кадры из фильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «Девчата» (1961)

Эту деталь замечают лишь самые внимательные поклонники советского кино.

«Кавказская пленница» снова удивляет — даже тех, кто знает фильм наизусть. Внимательные зрители недавно заметили деталь, которая делает образ Нины ещё интереснее. Оказывается, в кадре и за кадром сошлись сразу две звезды советского кино.

Голос, который узнали не сразу

Наталья Варлей сыграла Нину так, что сомнений в её органичности не возникает. Лёгкость, пластика, тот самый взгляд — всё на месте, но голос героини принадлежит другой актрисе — Надежде Румянцевой, знакомой зрителю как Тося из «Девчат». Эта подмена почти незаметна, но если прислушаться, узнаваемые интонации выдают секрет.

Кадр из фильма «Кавказская пленница»

Почему Нину переозвучили

Существует несколько версий. Одна из самых распространённых — Варлей отлично справлялась с трюками и внешне идеально подходила на роль, но в озвучке не хватило опыта.

По другой — за кадром возник конфликт с режиссёром, и решение о переозвучке стало принципиальным. Подтверждений нет, но сама история давно стала частью кинематографических легенд.

Два образа в одной героине

В итоге получилось редкое сочетание: внешняя энергия Варлей и живой, узнаваемый голос Румянцевой. Именно это и создаёт ту самую Нину — неуловимую, настоящую, любимую уже несколькими поколениями зрителей. Иногда магия кино рождается именно так — из случайных на первый взгляд решений.

Фото: Кадры из фильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «Девчата» (1961)
Екатерина Адамова
