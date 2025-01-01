Menu
Kinoplexx Kosshy
g. Kosshy, ul. Respubliki, 11 (2 etazh)
400 meters
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
13.2 km
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
17.5 km
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
17.5 km
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
17.7 km
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
17.8 km
Kinokontsertnyy zal «KazMedia Holl»
g. Astana, ul. Kunaeva 4
18 km
Paramount
g. Astana, ulitsa Kayyma Muhamedhanova, 6
18.4 km
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
18.6 km
Open Sky cinema
g. Astana, ul. Sarayshyk, 13/6
18.7 km
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
19.4 km
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
21.1 km
