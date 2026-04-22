Таболин стал круче Брагина: чем удивит второй сезон детективного сериала «Высшая мера»

Во втором сезоне сериала «Высшая мера» зрители вновь встретятся с следователем Егором Таболиным, роль которого исполняет Александр Бухаров. Похоже, он может составить достойную конкуренцию нашему любимому Юрию Брагину из «Первого отдела». Чем же нас удивит новый сезона?

Таболин будет расследовать серию загадочных преступлений и стремиться к справедливости, разоблачая виновных. В главных ролях также задействованы Александр Сирин, Андрей Багиров и Вера Шпак.

Во время отдыха в Минске, проводя время с девушкой Юлей (Вера Шпак), Таболин становится свидетелем преступления. Жертвой оказывается учитель, который также был коллекционером старинных икон, ранее переданных в музей. Одной из версий преступления является похищение ценного артефакта, однако расследование берет на себя местная полиция.

Вернувшись в Ярославль, Егор получает тревожный звонок от следователя Дениса Короткова (Андрей Багиров) о новом преступлении: жертвой стал ювелир. При осмотре места преступления Таболин замечает, что методы, использованные в этом случае, схожи с минским делом. Он пытается убедить своих коллег объединить усилия в расследовании, но сталкивается с непониманием и отсутствием поддержки. Не желая сдаваться, Таболин решает продолжить собственное расследование и вскоре осознает, что оба преступления – это лишь небольшая часть более широкой схемы. В регионе давно действует преступник, чьи злодеяния имеют особый стиль.

Егору предстоит не только распутать сложную сеть жестоких преступлений и выйти на след убийцы, но и разобраться в своей личной жизни.