Таболин стал круче Брагина: чем удивит второй сезон детективного сериала «Высшая мера»

22 апреля 2026 14:00
Новая часть сериала состоит из 12 серий.

Во втором сезоне сериала «Высшая мера» зрители вновь встретятся с следователем Егором Таболиным, роль которого исполняет Александр Бухаров. Похоже, он может составить достойную конкуренцию нашему любимому Юрию Брагину из «Первого отдела». Чем же нас удивит новый сезона?

Таболин будет расследовать серию загадочных преступлений и стремиться к справедливости, разоблачая виновных. В главных ролях также задействованы Александр Сирин, Андрей Багиров и Вера Шпак.

Во время отдыха в Минске, проводя время с девушкой Юлей (Вера Шпак), Таболин становится свидетелем преступления. Жертвой оказывается учитель, который также был коллекционером старинных икон, ранее переданных в музей. Одной из версий преступления является похищение ценного артефакта, однако расследование берет на себя местная полиция.

Вернувшись в Ярославль, Егор получает тревожный звонок от следователя Дениса Короткова (Андрей Багиров) о новом преступлении: жертвой стал ювелир. При осмотре места преступления Таболин замечает, что методы, использованные в этом случае, схожи с минским делом. Он пытается убедить своих коллег объединить усилия в расследовании, но сталкивается с непониманием и отсутствием поддержки. Не желая сдаваться, Таболин решает продолжить собственное расследование и вскоре осознает, что оба преступления – это лишь небольшая часть более широкой схемы. В регионе давно действует преступник, чьи злодеяния имеют особый стиль.

Егору предстоит не только распутать сложную сеть жестоких преступлений и выйти на след убийцы, но и разобраться в своей личной жизни.

Таболин стал мудрее, задумчивее, местами циничным <...>. Съёмки для меня были сложными и интересными одновременно, нужно было быстро переключаться от одной сцены к совершенно другой. Много деталей приходилось держать в голове постоянно, чтобы все ниточки истории переплетались и вытекали в нужное русло, – поделился Александр Бухаров, исполняющий главную роль.

Камилла Булгакова
Все бредят Шиловым из «Ментовских войн», но есть и другие роли: Устюгова в этих сериалах очень люблю Все бредят Шиловым из «Ментовских войн», но есть и другие роли: Устюгова в этих сериалах очень люблю Читать дальше 22 апреля 2026
Детектив, но страшно не будет: жду с нетерпением новинку с Анной Уколовой — анонс невероятно понравился Детектив, но страшно не будет: жду с нетерпением новинку с Анной Уколовой — анонс невероятно понравился Читать дальше 19 апреля 2026
Звезда «Универа» Мария Кожевникова раскрыла самый легкий способ похудения: надо только закрыть глаза Звезда «Универа» Мария Кожевникова раскрыла самый легкий способ похудения: надо только закрыть глаза Читать дальше 19 апреля 2026
Любимая Вера Брагина: что о своей жизни скрывает красавица-актриса Елена Вожакина Любимая Вера Брагина: что о своей жизни скрывает красавица-актриса Елена Вожакина Читать дальше 18 апреля 2026
8 серий на одном дыхании: почему стоит посмотреть сериал «Время счастливых» с оценкой 8.1 – таких историй не было: тут и драма, и детектив 8 серий на одном дыхании: почему стоит посмотреть сериал «Время счастливых» с оценкой 8.1 – таких историй не было: тут и драма, и детектив Читать дальше 22 апреля 2026
На 3-й серии забудете про «Князя Андрея»: такого увлекательного исторического сериала еще не встречала На 3-й серии забудете про «Князя Андрея»: такого увлекательного исторического сериала еще не встречала Читать дальше 21 апреля 2026
А вы догадывались, что Татарин в «Брате» говорит не своим голосом? Вот кто переозвучил Сухорукова А вы догадывались, что Татарин в «Брате» говорит не своим голосом? Вот кто переозвучил Сухорукова Читать дальше 21 апреля 2026
Про невыдуманных маньяков: эти 3 российских сериала основаны на реальных событиях — смотрятся до мурашек Про невыдуманных маньяков: эти 3 российских сериала основаны на реальных событиях — смотрятся до мурашек Читать дальше 21 апреля 2026
«Стало неприятно, но не оторваться»: после 4 серии «Чёрная графиня» стала совсем другой — зрители раскрыли рот от удивления «Стало неприятно, но не оторваться»: после 4 серии «Чёрная графиня» стала совсем другой — зрители раскрыли рот от удивления Читать дальше 21 апреля 2026
