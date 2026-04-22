«Очень недооцененный драгоценный камень!»: советский фильм с Никулиным американцы сравнили с «Пролетая над гнездом кукушки»

22 апреля 2026 20:00
Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» (1975)

В киноленте снялась Кристина Орбакайте. Уже догадались, о чем речь?

Картина, которую в СССР считали слишком жёсткой, за рубежом вызвала совсем другую реакцию. «Чучело» Ролана Быкова с Юрием Никулиным неожиданно начали сравнивать с культовым фильмом Милоша Формана.

Для многих зрителей это стало открытием: школьная драма оказалась куда глубже и болезненнее, чем казалось на первый взгляд.

Никулин в непривычной роли

В этом фильме Юрий Никулин предстаёт не как комедийный актёр, а как человек, переживающий драму вместе с внучкой. Его герой почти не действует напрямую, но через него зритель чувствует всё происходящее. Это одна из последних серьёзных ролей артиста, в которой он показал другую сторону своего таланта.

«Реалистичный сценарий и острая актерская игра. Очень недооцененный драгоценный камень!», «Этот фильм действительно волновал меня эмоционально. Он на одном уровне с „Пролетая над гнездом кукушки“ и вызывает такое же нравственное возмущение и недовольство!» — делятся мнением пользователи Сети.

Такое сравнение возникло из-за схожего эмоционального эффекта. Оба фильма оставляют после себя не просто впечатление, а внутреннее напряжение и ощущение несправедливости.

адр из фильма «Чучело»

Почему фильм до сих пор обсуждают

После выхода в 1983 году «Чучело» вызвало споры и неоднозначную реакцию. Одни зрители считали его слишком тяжёлым, другие — важным и честным. Со временем картина стала восприниматься как одна из самых сильных драм о подростках в советском кино.

За рубежом фильм также нашёл отклик. Зрители отмечают реалистичность истории и актёрскую игру, называя его недооценённым. Несмотря на это, широкого международного признания картина не получила, во многом из-за времени, в которое она вышла.

Екатерина Адамова
