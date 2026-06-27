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Киноафиша Фильмы Шевели перьями Расписание сеансов Шевели перьями, 2025 в Караганде 29 июня 2026

Расписание сеансов Шевели перьями, 29 июня 2026 в Караганде

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 27 Завтра 28 пн 29 вт 30 ср 1
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Шевели перьями»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Сарыжайлау 3D г. Караганда, просп. Бухар жырау, 32
2D, RU
11:30 от 800 ₸ 16:45 от 800 ₸
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