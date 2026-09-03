Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films The Runner Showtimes for The Runner (2026) in Almaty today

Showtimes for The Runner (2026) in Almaty today

The Runner
The Runner Action, Thriller 2026 / USA
Watch trailer
Tickets
All about film
Today 3 Tomorrow 4 Sat 5 Sun 6 Mon 7 Tue 8 Wed 9 Thu 17 Fri 18 Sat 19 Sun 20 Mon 21 Tue 22 Wed 23
Format
Group Screenings

Showtimes for The Runner in Almaty on 3 September 2026
Arman Aziya Park
Moskva
2D
17:50 from 21:30 from
Chaplin ADK
Sayran
2D, RU
15:50 from 19:20 from 21:05 from
Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a
2D, RU
12:50 from 14:50 from 16:50 from 18:45 from 21:50 from
Chaplin MegaPark
Rayymbek batyra
2D, RU
14:15 from 20:50 from 23:35 from
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D
17:25 from 20:30 from 21:30 from 22:25 from 00:20 from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, RU
18:20 from 20:00 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D
11:40 from 13:20 from 13:55 from 15:00 from 16:40 from 18:10 from 18:20 from 18:25 from 20:05 from 20:10 from 21:50 from 23:00 from 23:20 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, RU
19:40 from 22:00 from
Kinopark 4 Globus
Alatau
2D, RU
23:00 from
Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3
2D, RU
12:00 from
Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1
2D, RU
12:30 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, RU
12:50 from 16:40 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, RU
19:20 from 21:10 from 23:00 from
Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83
2D, RU
19:30 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
15:20 from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D, RU
16:55 from 22:05 from
Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport»
2D, RU
16:50 from 00:10 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more