Showtimes for The Runner in Almaty on 3 September 2026 Arman Aziya Park Moskva 2D 17:50 from 21:30 from Chaplin ADK Sayran 2D, RU 15:50 from 19:20 from 21:05 from Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a 2D, RU 12:50 from 14:50 from 16:50 from 18:45 from 21:50 from Chaplin MegaPark Rayymbek batyra 2D, RU 14:15 from 20:50 from 23:35 from Cinemax Dostyk Multiplex Abaya 2D 17:25 from 20:30 from 21:30 from 22:25 from 00:20 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, RU 18:20 from 20:00 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D 11:40 from 13:20 from 13:55 from 15:00 from 16:40 from 18:10 from 18:20 from 18:25 from 20:05 from 20:10 from 21:50 from 23:00 from 23:20 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, RU 19:40 from 22:00 from Kinopark 4 Globus Alatau 2D, RU 23:00 from Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3 2D, RU 12:00 from Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1 2D, RU 12:30 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, RU 12:50 from 16:40 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, RU 19:20 from 21:10 from 23:00 from Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83 2D, RU 19:30 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, RU 15:20 from Lumiera Cinema Zhibek Zholy 2D, RU 16:55 from 22:05 from Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport» 2D, RU 16:50 from 00:10 from