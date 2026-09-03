Расписание Бегущая в Алматы на 3 сентября 2026 Chaplin ADK Сайран 2D, RU 15:50 от 19:20 от 21:05 от Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а 2D, RU 12:50 от 14:50 от 16:50 от 18:45 от 21:50 от Chaplin MegaPark Райымбек батыра 2D, RU 14:15 от 20:50 от 23:35 от Cinemax Dostyk Multiplex Абая 2D 17:25 от 20:30 от 21:30 от 22:25 от 00:20 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D 11:40 от 13:20 от 13:55 от 15:00 от 16:40 от 18:10 от 18:20 от 18:25 от 20:05 от 20:10 от 21:50 от 23:00 от 23:20 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, RU 19:40 от 22:00 от Kinopark 4 Globus Алатау 2D, RU 23:00 от Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3 2D, RU 12:00 от Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1 2D, RU 12:30 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, RU 12:50 от 16:40 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, RU 19:20 от 21:10 от 23:00 от Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83 2D, RU 19:30 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, RU 15:20 от Lumiera Cinema Жибек Жолы 2D, RU 16:55 от 22:05 от Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт» 2D, RU 16:50 от 00:10 от Арман Азия Парк Москва 2D 17:50 от 21:30 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, RU 18:20 от 20:00 от