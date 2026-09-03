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Киноафиша Фильмы Бегущая Расписание Бегущая (2026) в Алматы на сегодня

Расписание Бегущая (2026) в Алматы на сегодня

Бегущая
Бегущая боевик, триллер 2026 / США
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Сегодня 3 Завтра 4 сб 5 вс 6 пн 7 вт 8 ср 9 чт 17 пт 18 сб 19 вс 20 пн 21 вт 22 ср 23
Формат сеанса
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Расписание Бегущая в Алматы на 3 сентября 2026
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
15:50 от 19:20 от 21:05 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
12:50 от 14:50 от 16:50 от 18:45 от 21:50 от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, RU
14:15 от 20:50 от 23:35 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D
17:25 от 20:30 от 21:30 от 22:25 от 00:20 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D
11:40 от 13:20 от 13:55 от 15:00 от 16:40 от 18:10 от 18:20 от 18:25 от 20:05 от 20:10 от 21:50 от 23:00 от 23:20 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
19:40 от 22:00 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
23:00 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
12:00 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
12:30 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
12:50 от 16:40 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
19:20 от 21:10 от 23:00 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, RU
19:30 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
15:20 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
16:55 от 22:05 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
16:50 от 00:10 от
Арман Азия Парк
Москва
2D
17:50 от 21:30 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
18:20 от 20:00 от
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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