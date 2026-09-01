Расписание Почтальон победы в Актобе на 6 сентября 2026 Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе» 2D, KZ 10:40 от 2700 ₸ 2D, RU 14:40 от 3200 ₸ Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж 2D, KZ 12:00 от 2500 ₸ 15:30 от 2900 ₸ 18:00 от 3300 ₸ 2D, RU 10:10 от 2500 ₸ Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж 2D, KZ 11:00 от 2500 ₸ 13:10 от 2500 ₸ 18:00 от 3300 ₸ 2D, RU 14:30 от 2900 ₸