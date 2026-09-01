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Расписание Почтальон победы (2026) в Актобе на сегодня

Почтальон победы
Почтальон победы драма, военный, исторический 2026 / Россия / Казахстан / Беларусь
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Завтра 6 пн 7 вт 8
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Расписание Почтальон победы в Актобе на 6 сентября 2026
Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, KZ
10:40 от 2700 ₸
2D, RU
14:40 от 3200 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, KZ
12:00 от 2500 ₸ 15:30 от 2900 ₸ 18:00 от 3300 ₸
2D, RU
10:10 от 2500 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, KZ
11:00 от 2500 ₸ 13:10 от 2500 ₸ 18:00 от 3300 ₸
2D, RU
14:30 от 2900 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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