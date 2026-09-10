Пока на НТВ громят «Число зверя», ТВ-3 делает ставку на другой хит с Паламарчуком от создателей «Невского»: дата премьеры уже известна

Дмитрия Паламарчука давно можно считать одной из заметных звезд НТВ: актер регулярно появляется в популярных отечественных сериалах и давно знаком телезрителям по ролям в криминальных и драматических проектах канала.

Но его телевизионные хиты не ограничиваются одним каналом — на ТВ-3 у Паламарчука тоже появился свой успешный проект.

Речь идет о сериале «Ронин», который сумел привлечь внимание зрителей и продолжает развивать историю главного героя. Премьера первого сезона состоялась в начале 2025 года, и лента сразу заняла первое место в своем временном слоте, получив долю 8,5% по данным Mediascope. Особенно хорошо проект показал себя в Сибири — регионе, где проходила часть съемок.

И теперь стало известно, когда на ТВ-3 состоится премьера нового сезона.

Сюжет

В новом сезоне Иван Доронин оставляет привычную жизнь и вместе с семьей перебирается в карельскую Кийту. Здесь он становится руководителем местного заповедника, рассчитывая на более спокойную жизнь.

Но планы быстро рушатся: в деревне объявляется коллекционер из Норвегии, который разыскивает старинный триптих. В зашифрованном изображении скрыта карта, способная привести к сокровищам викингов.

После ограбления Доронин оказывается в центре расследования. Постепенно выясняется, что отдельные преступления связаны между собой, а их следы ведут далеко в прошлое.

Детали

Над третьим сезоном «Ронина» работала компания «Триикс Медиа». Съемки проходили в Санкт-Петербурге, а не в Сибири, как раньше. Режиссером выступил Игорь Драка, ранее работавший в том числе над популярным сериалом «Невский».

Новые серии начнут показывать 5 октября. Чтобы зрители могли освежить в памяти предыдущие события, с 7 сентября ТВ-3 запустил повтор первых сезонов.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.