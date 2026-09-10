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Перед новым «Невским» НТВ показал «Число зверя» с Паламарчуком — и только все испортил: «Фома уже не тот»

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Число зверя»

Зрители разочарованы работой актера.

Дмитрий Паламарчук считается одним из самых узнаваемых актеров НТВ, поэтому его появление в новом проекте обычно привлекает внимание зрителей. Однако даже популярное имя в главной роли не гарантирует сериалу успех. И доказательство этому — «Число зверя».

Новый сериал НТВ вызвал заметный интерес на старте, но в итоге остался далеко не самым удачным проектом канала.

Сюжет

Действие разворачивается в 1990-х. Следователь Алексей Кирсанов оказывается под угрозой расправы после конфликта с местной преступной группировкой. В этот момент его давний товарищ Игорь Сазонов получает повышение и становится прокурором Ярославской области.

Он зовёт Кирсанова переехать вместе с ним. Алексей решает воспользоваться возможностью оставить опасное прошлое и начать новую жизнь вместе с женой Оксаной.

Однако на новом месте ему вскоре приходится вернуться к работе. В деревне Клины неизвестный убивает несколько членов одной семьи. Единственным спасшимся становится восьмилетний ребёнок, которому удаётся выбраться из дома через окно.

Кирсанов подключается к расследованию и выясняет, что это далеко не первый подобный случай. Всего месяц назад в соседнем населённом пункте при похожих обстоятельствах была уничтожена другая семья. Убийца действует с особой жестокостью и каждый раз оставляет на телах жертв зловещий знак — «число зверя».

Следователь обращается к старым архивам и находит ещё три дела с практически идентичным почерком. Все они произошли в Ярославской области в 1984 году. Теперь Кирсанову предстоит выяснить, что объединяет преступления, разделённые десятью годами, и почему серия убийств возобновилась именно сейчас.

Кадр из сериала «Число зверя»

Отзывы

Как отмечают зрители в Сети, «Число зверя», с которым связывали только надежд, оказалось «типичным НТВшным сериалом» со всеми вытекающими из этого недостатками.

«До планки, которую задрали онлайн-кинотеатры с помощью "Хрустального", "Трассы", "Фишера", ему все-таки далеко. Проекты, похожие на "Число зверя", выходили на НТВ и 10 лет назад. Получается, за столько времени канал так и не сделал шаг вперед», — отметил автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Отдельные претензии зрителей касаются и Дмитрия Паламарчука. По мнению одного из комментаторов, актёр способен хорошо работать в отдельных сценах, однако в главной роли ему не удалось раскрыться в полной мере. А значит его удел — образы второго плана.

«Скучный сериал, слабые актёрские работы, сценарий сляпан из штампов и нелепостей», «Досмотрела. Ну на 3+ сериал. Смотреть можно, запомнить нельзя», «Какой-то Паламарчук в этом сериале деревянный и внешне изменился, как-то постарел что ли», «Фома уже не тот... Зря начал смотреть», «Нельзя спасти то чего нет. А нет главного — сценария... Неудачный закос под советский сериал...», — отметили комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Число зверя»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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