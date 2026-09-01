Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Pochtalon pobedy Showtimes for Pochtalon pobedy (2026) in Aktobe today

Showtimes for Pochtalon pobedy (2026) in Aktobe today

Pochtalon pobedy
Pochtalon pobedy Drama, War, History 2026 / Russia / Kazakhstan / Belarus
Watch trailer
Tickets
All about film
Tomorrow 6 Mon 7 Tue 8
Format
Group Screenings

Showtimes for Pochtalon pobedy in Aktobe on 6 September 2026
Kinopark 7 Keruencity g. Aktobe, ul. M.Mametovoy, 4, TRTs «KeruenCity Aktobe»
2D, KZ
10:40 from 2700 ₸
2D, RU
14:40 from 3200 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall g. Aktobe, pr. Sankibay bytyra 14/1, Aktobe Mall, 2-etazh
2D, KZ
12:00 from 2500 ₸ 15:30 from 2900 ₸ 18:00 from 3300 ₸
2D, RU
10:10 from 2500 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza g. Aktobe, TRTs Dalida Plaza, pr. Alii Moldagulovoy 74, 2 etazh
2D, KZ
11:00 from 2500 ₸ 13:10 from 2500 ₸ 18:00 from 3300 ₸
2D, RU
14:30 from 2900 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more